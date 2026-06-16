Empate entre Bélgica y Egipto

El encuentro entre las selecciones de Bélgica y Egipto, integrantes del Grupo G de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, se llevó a cabo en el estadio de Seattle. El partido, interesante y muy disputado, terminó 1-1. Egipto abrió el marcador en el minuto 20 gracias a un gol de Imam Ashur. Bélgica empató en la segunda parte, al minuto 68, tras un autogol de Mahmoud Hanna.

Ambos equipos mostraron un juego cauteloso pero activo. Bélgica dominó la posesión con un 54%, mientras que Egipto tuvo el 46%. Hubo un equilibrio casi total en los remates: Bélgica disparó 15 veces y Egipto 14. Sin embargo, Egipto tuvo mejor puntería con 4 tiros a puerta frente a los 3 de Bélgica.

Bélgica fue superior en el número de pases, completando 445 con una precisión del 88%. Los futbolistas egipcios realizaron 367 pases, de los cuales el 82% llegó a su destino. El número de faltas fue idéntico para ambos equipos, con 15 cada uno. Asimismo, ambos bandos recibieron 2 tarjetas amarillas y no se registraron tarjetas rojas.

Egipto tuvo una clara ventaja en los saques de esquina. Los representantes africanos tuvieron 7 córners, mientras que Bélgica solo registró 2. En cuanto a los fueras de juego, Egipto cometió uno, mientras que Bélgica no registró ninguno.

Tras este resultado, Bélgica y Egipto suman 1 punto cada uno en el Grupo G. Ambos equipos continuarán su lucha por los play-offs después de su primer partido grupal. Los goleadores del encuentro fueron Imam Ashur por Egipto y Mahmoud Hanna con un autogol a favor de Bélgica.