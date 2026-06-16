Tom Holland ve en Lamine Yamal al nuevo « Spider-Man »

La estrella de Hollywood y famoso actor del universo Marvel, Tom Holland, ha hecho una declaración sorprendente sobre el joven talento del fútbol Lamine Yamal. Según el actor, el extremo del FC Barcelona y de la selección española es el candidato ideal para interpretar el papel de «Spider-Man» debido a su condición física y sus movimientos en el campo. Así lo informa Goal.com.

Mientras sigue los partidos de la selección española en el marco del Mundial 2026 en América del Norte, Tom Holland vinculó el mundo del fútbol y el cine durante la promoción de su nueva película «Spider-Man: Brand New Day». En una entrevista con DAZN, al preguntarle qué futbolista encajaría mejor con la imagen de Peter Parker, respondió sin dudar: Lamine Yamal.

«Lamine Yamal es el candidato ideal para interpretar el personaje de Spider-Man gracias a su velocidad, habilidad y capacidad de moverse con agilidad en el campo», destacó el actor británico. Según Holland, la plasticidad y las maniobras inesperadas del joven futbolista son muy cercanas al carácter del superhéroe.

Expectativas en el Mundial

Tom Holland no es solo un apasionado del cine, sino también un ferviente aficionado al fútbol. Valoró positivamente las posibilidades de la selección española en el torneo. Aunque los pupilos de Luis de la Fuente no mostraron el juego esperado en su debut contra Cabo Verde, el actor confía en el potencial del equipo.

«España es una de las grandes potencias históricas del fútbol. Confío en que este equipo llegue lejos en el torneo y logre un resultado extraordinario», añadió Holland. En su opinión, los fracasos iniciales solo harán más fuerte al equipo, que luchará por conquistar su segundo campeonato mundial en los campos de América del Norte.

Durante la conversación, también se mencionó a otra «araña»: el delantero del Atlético Madrid y de la selección argentina, Julian Alvarez. Se sabe que este futbolista celebra sus goles con el gesto de lanzar una telaraña y posee el apodo de «La Araña». Holland admitió ser también fan del delantero argentino, confesando que siempre lo incluye en su equipo de «Fantasy Football».

Este Mundial está siendo una de las pruebas más grandes en la carrera de Lamine Yamal. El futbolista de 18 años no solo enfrenta la presión del campo, sino que se encuentra en el centro de la atención global. El reconocimiento de estrellas mundiales como Tom Holland demuestra que la fama del joven talento crece no solo en el deporte, sino también en el mundo del arte.