Ilyos Zeytullayev: « Uzbekistán causó grandes problemas a Colombia »

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Ilyos Zeytullayev: « Uzbekistán causó grandes problemas a Colombia »

El excentrocampista de la selección nacional de Uzbekistán y actual entrenador principal del club Bunyodkor Ilyos Zeytullayev compartió sus reflexiones sobre el debut (1:3) de nuestra selección contra Colombia en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

De la entrevista de Ilyos Zeytullayev al medio « Metaratings.ru » :

« Después del gol de Fayzullayev, Uzbekistán pareció encontrar su juego. El equipo despertó e intentó jugar al ataque. Para ganar partidos de este nivel, una mayor experiencia internacional es fundamental. Eso es precisamente lo que Uzbekistán está acumulando ahora. Uzbekistán causó grandes problemas a Colombia y no se lo pondrá fácil a sus otros rivales. »

3 conclusiones importantes del experto

A pesar de la derrota de nuestros representantes, Zeytullayev destacó los siguientes factores positivos :

  • El impacto psicológico del gol : El gol de cabeza de Abbosbek Fayzullayev no solo entró en la historia, sino que dio libertad psicológica a nuestros futbolistas en el campo. Tras el gol, el equipo superó los nervios del gran escenario y empezó a mostrar su juego.

  • El factor más valioso — La experiencia internacional : El Mundial es un nivel totalmente distinto y un campo de presión intensa. Según el experimentado exlegionario, nuestros representantes están adquiriendo directamente en el campo el «aire de los grandes torneos», lo más necesario para el futuro.

  • Una señal seria para los rivales : A pesar de ser debutante, la selección de Uzbekistán obligó a sufrir a la defensa de Colombia, participante habitual y uno de los grandes del Mundial. Esto demuestra que no seremos una presa fácil para el resto de rivales del grupo.

Cabe recordar que en el grupo K, nuestros representantes enfrentan dos pruebas más: el 23 de junio contra Portugal y el 27 de junio contra la RD Congo. ¡Deseamos mucha suerte a nuestra selección en los próximos partidos!

Ilyos ZeytullayevUzbekistánColombiaBunyodkorPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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