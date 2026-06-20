Fin a los rumores: el Real Madrid emite un comunicado oficial sobre Michael Olise

El club madrileño Real Madrid ha emitido un comunicado oficial para poner fin a los rumores de transferencia en torno al extremo del Bayern Munich , Michael Olise . El « Club Blanco » subrayó firmemente que no ha establecido ningún contacto con el futbolista francés, sus agentes o representantes.

Texto del desmentido oficial

El comunicado publicado en el sitio web oficial del club dice lo siguiente :

« En relación con las noticias difundidas por diversos medios de comunicación sobre el supuesto interés de nuestro club en el jugador del Bayern, Michael Olise, el Real Madrid informa que no hemos establecido contacto directo ni indirecto con el jugador, sus representantes ni ninguna persona de su entorno ».

Respeto institucional entre el Real y el Bayern

El gigante madrileño reconoció especialmente los fuertes vínculos formados con el club muniqués a lo largo de los años :

Confianza mutua : Las relaciones entre ambos clubes se basan desde hace mucho tiempo en el respeto, la cooperación y la confianza.

Ética de transferencias : El Real recordó que su principio de lealtad institucional es llevar a cabo negociaciones directas con el club actual cuando surge el interés por cualquier futbolista.

Sentimiento de pesar : La directiva del club expresó su pesar por el hecho de que tales suposiciones e invenciones, que no se ajustan a la realidad, se difundan en los medios.

¿Quiénes difundieron los rumores?

Las noticias sobre este traspaso causaron un gran revuelo en la prensa deportiva. En particular, las siguientes fuentes y publicaciones prestigiosas afirmaron que el Real mostraba un interés serio en Olise :

Fabrizio Romano (insider famoso) Marca y AS (publicaciones madrileñas) Mundo Deportivo (publicación barcelonesa)

Tras este rápido y tajante desmentido del Real Madrid, se pone fin oficialmente al revuelo relacionado con el posible fichaje del talentoso extremo francés por el Madrid.