UFC Vegas 119: finaliza el torneo en Las Vegas — todos los resultados

·34·Deportes
UFC Vegas 119: finaliza el torneo en Las Vegas — todos los resultados

El siguiente torneo de artes marciales mixtas UFC Vegas 119 ha concluido en Las Vegas, Estados Unidos. Puede consultar todos los resultados de esta noche de peleas, llena de nocauts y sumisiones inesperadas, en la siguiente tabla especial.

Resultados completos de la competición

Ganador

Perdedor

Round

Método de victoria

Manel Kape

Kyoji Horiguchi

Round 3

Nocaut técnico (TKO)

Navaxo Stirling

Ion Cutelaba

Round 2

Nocaut técnico (TKO)

Kristian Rodrigues

Haidar Amil

Round 1

Sumisión

Murtazali Magomedov

Melsik Bagdasaryan

Round 1

Sumisión

Vinicius Oliveira

Andre Fili

Round 2

Nocaut técnico (TKO)

Kevin Borjas

Andre Lima

Round 3

Decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28)

Bias Mesquita

Melissa Mullins

Round 1

Sumisión

Mitch Raposo

Allan Nascimento

Round 3

Decisión por puntos

Gaston Bolanos

Michael Asell

Round 3

Decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28)

Levan Chokheli

Leon Shakhbazyan

Round 1

Nocaut técnico (TKO)

Luana Santos

Carol Rosa

Round 3

Decisión por puntos (30-27, 30-27, 30-27)

Shane Collins

Otar Tanzilolovi

Round 3

Decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)

Recordatorio del próximo torneo

Los aficionados a la UFC no tendrán que esperar mucho para las próximas peleas. El siguiente UFC Fight Night está programado para el 27 de junio de este año.

UFCLas VegasEE. UU.Manel KapeKyoji Horiguchi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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