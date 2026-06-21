UFC Vegas 119: finaliza el torneo en Las Vegas — todos los resultados
El siguiente torneo de artes marciales mixtas UFC Vegas 119 ha concluido en Las Vegas, Estados Unidos. Puede consultar todos los resultados de esta noche de peleas, llena de nocauts y sumisiones inesperadas, en la siguiente tabla especial.
Resultados completos de la competición
Ganador
Perdedor
Round
Método de victoria
Round 3
Nocaut técnico (TKO)
Navaxo Stirling
Ion Cutelaba
Round 2
Nocaut técnico (TKO)
Kristian Rodrigues
Haidar Amil
Round 1
Sumisión
Murtazali Magomedov
Melsik Bagdasaryan
Round 1
Sumisión
Vinicius Oliveira
Andre Fili
Round 2
Nocaut técnico (TKO)
Kevin Borjas
Andre Lima
Round 3
Decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28)
Bias Mesquita
Melissa Mullins
Round 1
Sumisión
Mitch Raposo
Allan Nascimento
Round 3
Decisión por puntos
Gaston Bolanos
Michael Asell
Round 3
Decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28)
Levan Chokheli
Leon Shakhbazyan
Round 1
Nocaut técnico (TKO)
Luana Santos
Carol Rosa
Round 3
Decisión por puntos (30-27, 30-27, 30-27)
Shane Collins
Otar Tanzilolovi
Round 3
Decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)
Recordatorio del próximo torneo
Los aficionados a la UFC no tendrán que esperar mucho para las próximas peleas. El siguiente UFC Fight Night está programado para el 27 de junio de este año.
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