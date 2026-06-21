Luis de la Fuente: comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi es un error

·6·Deportes
Luis de la Fuente: comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi es un error

El seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente, se ha pronunciado sobre el revuelo en torno a Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona y de la selección nacional. El técnico considera que es un gran error comparar al talento de 18 años con leyendas del fútbol como Lionel Messi y Diego Maradona. Según el entrenador, tales paralelismos podrían afectar negativamente el desarrollo del joven futbolista. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, aunque De la Fuente evita comparar a Lamine Yamal con los íconos del fútbol, reconoce su talento único. El entrenador puso la habilidad del joven extremo al nivel de grandes figuras del mundo del arte, como Miguel Ángel y Salvador Dalí. Señaló que para los «genios» como Yamal, las cosas que parecen sobrenaturales para las personas comunes son algo habitual.

Genio y etapa de desarrollo

«Sería un error compararlo con alguien. Tiene solo 18 años, está en proceso de desarrollo y crecimiento. Debemos permitirle seguir su propio camino. Los jugadores que se distinguen de los demás, como Lamine, están preparados para cualquier presión. Son considerados genios, como Miguel Ángel», destacó el técnico español en rueda de prensa.

Actualmente, la selección española se prepara para el encuentro contra Arabia Saudita. La atención principal del equipo está centrada en el estado físico de Yamal. Recuperándose de una lesión muscular sufrida en abril, el futbolista solo jugó 20 minutos en el partido contra Cabo Verde. Aunque los aficionados y expertos desean verlo en el once inicial, el entrenador prioriza la precaución.

El propio Lamine Yamal ha admitido que aún no está listo para jugar 90 minutos a plena potencia. Luis de la Fuente afirmó que el tiempo que el extremo pase en el campo en el próximo partido se decidirá basándose en los indicadores médicos y la situación del juego. Según sus palabras, es importante mantener el equilibrio entre la salud del jugador y el beneficio que aporta al equipo.

Ambiente interno del equipo

Al hablar sobre el ambiente interno en la concentración de la selección, el entrenador señaló que la gran atención que recibe Yamal no afecta negativamente a los otros jugadores experimentados. Afirmó que el equipo está unido y que todos los futbolistas comprenden correctamente el rol de la joven estrella. Aunque el equipo se sintió algo desanimado tras el empate en el primer partido, las críticas están motivando más a los jugadores.

La selección española busca ganar el duelo contra Arabia Saudita para recuperar su posición. La entrada de Lamine Yamal y su juego siguen siendo el centro de atención, no solo en España, sino para toda la comunidad futbolística mundial. El cuerpo técnico intenta no poner en riesgo la salud del joven talento.

Lamine YamalEspañaLuis de la FuenteLionel MessiFC Barcelona
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cristiano Ronaldo Jr cumple 16 años: Georgina Rodriguez organiza una fiesta lujosaCristiano Ronaldo Jr cumple 16 años: Georgina Rodriguez organiza una fiesta lujosaHoy, 15:18El arma secreta del Arsenal y de Inglaterra: ¿cómo se convirtió Declan Rice en un « maestro»?El arma secreta del Arsenal y de Inglaterra: ¿cómo se convirtió Declan Rice en un « maestro»?Hoy, 14:55Marcelo Bielsa descontento con las interrupciones en el Mundial 2026Marcelo Bielsa descontento con las interrupciones en el Mundial 2026Hoy, 14:30Behruz Karimov se pierde el partido de Uzbekistán contra PortugalBehruz Karimov se pierde el partido de Uzbekistán contra PortugalHoy, 14:13El regreso de Neymar: la estrella brasileña podría jugar contra EscociaEl regreso de Neymar: la estrella brasileña podría jugar contra EscociaHoy, 13:59Omar Alderete marca un anti-récord en el partido Paraguay-TurquíaOmar Alderete marca un anti-récord en el partido Paraguay-TurquíaHoy, 13:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?