Luis de la Fuente: comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi es un error

El seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente, se ha pronunciado sobre el revuelo en torno a Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona y de la selección nacional. El técnico considera que es un gran error comparar al talento de 18 años con leyendas del fútbol como Lionel Messi y Diego Maradona. Según el entrenador, tales paralelismos podrían afectar negativamente el desarrollo del joven futbolista. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, aunque De la Fuente evita comparar a Lamine Yamal con los íconos del fútbol, reconoce su talento único. El entrenador puso la habilidad del joven extremo al nivel de grandes figuras del mundo del arte, como Miguel Ángel y Salvador Dalí. Señaló que para los «genios» como Yamal, las cosas que parecen sobrenaturales para las personas comunes son algo habitual.

Genio y etapa de desarrollo

«Sería un error compararlo con alguien. Tiene solo 18 años, está en proceso de desarrollo y crecimiento. Debemos permitirle seguir su propio camino. Los jugadores que se distinguen de los demás, como Lamine, están preparados para cualquier presión. Son considerados genios, como Miguel Ángel», destacó el técnico español en rueda de prensa.

Actualmente, la selección española se prepara para el encuentro contra Arabia Saudita. La atención principal del equipo está centrada en el estado físico de Yamal. Recuperándose de una lesión muscular sufrida en abril, el futbolista solo jugó 20 minutos en el partido contra Cabo Verde. Aunque los aficionados y expertos desean verlo en el once inicial, el entrenador prioriza la precaución.

El propio Lamine Yamal ha admitido que aún no está listo para jugar 90 minutos a plena potencia. Luis de la Fuente afirmó que el tiempo que el extremo pase en el campo en el próximo partido se decidirá basándose en los indicadores médicos y la situación del juego. Según sus palabras, es importante mantener el equilibrio entre la salud del jugador y el beneficio que aporta al equipo.

Ambiente interno del equipo

Al hablar sobre el ambiente interno en la concentración de la selección, el entrenador señaló que la gran atención que recibe Yamal no afecta negativamente a los otros jugadores experimentados. Afirmó que el equipo está unido y que todos los futbolistas comprenden correctamente el rol de la joven estrella. Aunque el equipo se sintió algo desanimado tras el empate en el primer partido, las críticas están motivando más a los jugadores.

La selección española busca ganar el duelo contra Arabia Saudita para recuperar su posición. La entrada de Lamine Yamal y su juego siguen siendo el centro de atención, no solo en España, sino para toda la comunidad futbolística mundial. El cuerpo técnico intenta no poner en riesgo la salud del joven talento.