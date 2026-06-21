Abduqodir Husanov entre los tres jugadores más rápidos del torneo

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Abduqodir Husanov entre los tres jugadores más rápidos del torneo

La FIFA ha publicado las estadísticas oficiales tras la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. En ella se presenta también el ranking de los jugadores que alcanzaron las velocidades más altas en la competición.

Afortunadamente, el defensa de la selección de Uzbekistán y del Manchester City, que jugó todo el encuentro contra Colombia en el grupo K, Abduqodir Husanov ha entrado en el top tres de los jugadores más veloces del mundo.

Más rápido que Mbappe y Son: el dúo Husanov y Haaland

Nuestro compatriota de 22 años logró alcanzar en el primer partido una velocidad de 36,5 kilómetros por hora. Lo interesante es que su compañero en el Manchester City —el delantero de la selección de Noruega Erling Haaland— alcanzó la misma marca. Dos representantes de un mismo club comparten la segunda posición en el ranking de la FIFA.

Con esta marca, Husanov dejó atrás a algunas de las estrellas más reconocidas del fútbol mundial. Entre ellas, fue considerablemente más rápido que el capitán de la selección de Francia Kylian Mbappe (35,1 km/h) y el delantero surcoreano Son Heung-min (35,2 km/h). Solo el australiano Jordan Bos (36,7 km/h) lidera el ranking por un pequeño margen.

Mundial 2026: TOP 10 de los jugadores más rápidos de la 1ª jornada

Según el acta oficial de la FIFA, los indicadores de velocidad de la primera jornada se reflejan en la siguiente tabla:

Posición

Nombre del jugador

Selección

Velocidad máxima

1

Jordan Bos

Australia

36,7 km/h

2-3

Erling Haaland

Noruega

36,5 km/h

2-3

Abduqodir Husanov

Uzbekistán

36,5 km/h

4

Muhammad Toure

Australia

35,8 km/h

5

Ryan Gravenberch

Países Bajos

35,6 km/h

6

Alan Mina

Ecuador

35,5 km/h

7-8

Son Heung-min

Corea del Sur

35,2 km/h

7-8

Jed Spence

Inglaterra

35,2 km/h

9

Kylian Mbappe

Francia

35,1 km/h

10

Pedro Neto

Portugal

34,8 km/h

La próxima prueba decisiva

La selección nacional de Uzbekistán disputará su segundo partido de la fase de grupos el 23 de junio a las 22:00 (hora de Tashkent) contra la selección de Portugal. Tras demostrar una gran capacidad física y una velocidad récord en la primera jornada, los aficionados estarán atentos a cómo Husanov podrá frenar la línea de ataque portuguesa liderada por Cristiano Ronaldo.

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Shuhrat Razzakov
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