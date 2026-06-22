El show de Oyarsabal: ¡elegido el mejor jugador contra Arabia Saudita!

·2·Deportes
El show de Oyarsabal: ¡elegido el mejor jugador contra Arabia Saudita!

El encuentro entre España y Arabia Saudita, correspondiente a la 2ª jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, se convirtió en un verdadero espectáculo de la «Roja». En el espectacular Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, los españoles no tuvieron piedad de sus rivales con un resultado de 4-0.

El héroe indiscutible de este partido fue el delantero Mikel Oyarsabal ! Gracias a su increíble despliegue de calidad en el campo, fue nombrado justamente el mejor jugador del partido (Man of the Match).

Superclase de Oyarsabal: ¡doblete y asistencia!

Mikel Oyarsabal desmanteló por completo la defensa de Arabia Saudita. El delantero jugó un papel protagonista en casi todas las ocasiones de gol de su equipo:

  • Minuto 10: Dio una magnífica asistencia para el gol de la joven estrella Lamine Yamal.

  • Minuto 21: Apuntó con precisión a la portería rival, ampliando la ventaja en el marcador.

  • Minuto 24: Poco después, anotó su segundo gol, sentenciando prácticamente el destino del encuentro.

¿Cómo se marcó el cuarto gol?

El último gol que aseguró la amplia victoria de España también es digno de mención. Mientras que Lamine Yamal demostró su capacidad goleadora, el cuarto balón terminó en la portería rival debido a un infortunio del defensa saudí Ali Al-Tambakti (autogol).

¿Qué nos espera? (Camino a los play-offs)

Los aficionados de la selección española centran ahora su atención en la última y decisiva jornada del grupo:

  • Último partido de grupo: El 27 de junio, España se enfrentará a la fuerte selección de Uruguay.

  • Los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 continuarán hasta el 27 de junio.

Información importante: El formato del Mundial de este año es muy interesante para los aficionados. Los dos mejores equipos de cada grupo pasan directamente a los play-offs (octavos de final). Además, los 8 mejores terceros clasificados también mantienen la oportunidad de avanzar a la siguiente fase. ¡La dinámica es increíble, seguimos atentos!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

José Mourinho inicia una revolución en el Real Madrid: la política de fichajes ha cambiado por completoJosé Mourinho inicia una revolución en el Real Madrid: la política de fichajes ha cambiado por completoHoy, 00:34El Liverpool rechaza la oferta del Inter por Curtis JonesEl Liverpool rechaza la oferta del Inter por Curtis JonesAyer, 23:51Vinícius Júnior celebra su partido 500 con gol y asistenciaVinícius Júnior celebra su partido 500 con gol y asistenciaAyer, 23:20Mundial 2026: ¡El portero de Curazao, con 15 paradas, pide una estatua!Mundial 2026: ¡El portero de Curazao, con 15 paradas, pide una estatua!Ayer, 23:16España aplasta a Arabia Saudita y deja casi sellado su pase a octavosEspaña aplasta a Arabia Saudita y deja casi sellado su pase a octavosAyer, 23:12España aplasta a Arabia Saudita, ¡gol histórico de Lamine Yamal!España aplasta a Arabia Saudita, ¡gol histórico de Lamine Yamal!Ayer, 23:08
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?