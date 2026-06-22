El show de Oyarsabal: ¡elegido el mejor jugador contra Arabia Saudita!

El encuentro entre España y Arabia Saudita, correspondiente a la 2ª jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, se convirtió en un verdadero espectáculo de la «Roja». En el espectacular Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, los españoles no tuvieron piedad de sus rivales con un resultado de 4-0.

El héroe indiscutible de este partido fue el delantero Mikel Oyarsabal ! Gracias a su increíble despliegue de calidad en el campo, fue nombrado justamente el mejor jugador del partido (Man of the Match).

Superclase de Oyarsabal: ¡doblete y asistencia!

Mikel Oyarsabal desmanteló por completo la defensa de Arabia Saudita. El delantero jugó un papel protagonista en casi todas las ocasiones de gol de su equipo:

Minuto 10: Dio una magnífica asistencia para el gol de la joven estrella Lamine Yamal.

Minuto 21: Apuntó con precisión a la portería rival, ampliando la ventaja en el marcador.

Minuto 24: Poco después, anotó su segundo gol, sentenciando prácticamente el destino del encuentro.

¿Cómo se marcó el cuarto gol?

El último gol que aseguró la amplia victoria de España también es digno de mención. Mientras que Lamine Yamal demostró su capacidad goleadora, el cuarto balón terminó en la portería rival debido a un infortunio del defensa saudí Ali Al-Tambakti (autogol).

¿Qué nos espera? (Camino a los play-offs)

Los aficionados de la selección española centran ahora su atención en la última y decisiva jornada del grupo:

Último partido de grupo: El 27 de junio, España se enfrentará a la fuerte selección de Uruguay.

Los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 continuarán hasta el 27 de junio.