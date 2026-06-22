De los bancos escolares al escenario del Mundial: ¡el sueño mágico cumplido de Lamine Yamal!

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De los bancos escolares al escenario del Mundial: ¡el sueño mágico cumplido de Lamine Yamal!

El supertalento de 17 años de la selección española, Lamine Yamal, habló sobre la contundente victoria (4-0) ante Arabia Saudita y su primer gol histórico en los Mundiales. En una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, la joven estrella compartió palabras muy emotivas y sinceras.

« Vi el último Mundial en la escuela... »

Para Lamine Yamal, este gol no es solo una estadística, sino la culminación de un sueño de vida. Sus emociones conmoverían a cualquier aficionado al fútbol:

« Siempre he soñado con jugar un Mundial. Marcar en mi primer partido como titular es la realización de un verdadero sueño. Vi el último Mundial en la escuela. Ahora, marcar en un escenario tan grande con mi madre y toda mi familia en las gradas es un momento mágico para mí », dijo Yamal.

La lección de Cabo Verde y el plan ideal

España perdió puntos en la primera jornada tras un empate inesperado contra Cabo Verde. Yamal señaló que aquel tropiezo unió más al equipo y los puso en sintonía:

  • Una lección exitosa: « El empate en un partido que debíamos ganar nos dolió mucho. Nos obligó a reflexionar y nos ayudó a prepararnos con la mentalidad adecuada para este encuentro ».

  • El plan del entrenador: « El plan principal era jugar una parte y luego descansar. Lo importante era ayudar al equipo. El hecho de que el marcador estuviera 3-0 ya en la primera parte me permitió descansar. Todo salió como queríamos, fue ideal ».

Datos del encuentro:

Cabe recordar que, en este partido contra Arabia Saudita, ya en el minuto 10, Lamine Yamal abrió el marcador con un gol espectacular y estuvo en el campo durante 45 minutos. El cuerpo técnico sustituyó al joven extremo por Yeremi Pino en el descanso para preservarlo.

Ser titular y marcar en un Mundial a los 17 años es la marca de un verdadero fenómeno. ¡Lamine Yamal sigue conquistando el escenario del fútbol mundial!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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