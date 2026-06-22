De la Fuente habla sobre la amplia victoria de hoy y los planes futuros

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De la Fuente habla sobre la amplia victoria de hoy y los planes futuros

El seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente, compartió sus impresiones tras la victoria por 4-0 ante Arabia Saudita en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Según el sitio oficial de la FIFA, el experimentado técnico valoró muy positivamente el desempeño de sus jugadores, especialmente en la primera parte del encuentro.

El fruto de un fútbol vertical e intenso

El entrenador señaló que, tras el tropiezo en la primera jornada, el equipo modificó ligeramente su estilo de juego y esto dio sus frutos. Los futbolistas mostraron un juego más rápido y ofensivo en el campo :

«Tuvimos una primera parte fantástica y una segunda parte buena. Habíamos discutido este asunto previamente con los jugadores y todos llegamos a la conclusión de que debíamos jugar un fútbol más vertical e intenso. Esta ambición se vio claramente en nuestros remates a portería. Desde los primeros minutos ejercimos una gran presión sobre el rival y los mantuvimos encerrados en su propia área», afirmó de la Fuente.

Un rival fuerte y nuevos desafíos por delante

Aunque la selección española ha asumido el liderato del grupo gracias a esta victoria, el seleccionador es consciente de que no se debe caer en el exceso de confianza. Un rival mucho más serio espera al equipo :

«Lo más importante es que este resultado nos permita mantener nuestro ritmo y prepararnos con buen ánimo para los partidos cruciales que vienen. Hay que reconocer que el duelo contra Uruguay será muy complejo y difícil para nosotros. Estamos satisfechos con el enfoque actual, pero aún debemos seguir trabajando en nosotros mismos, creciendo y perfeccionando nuestro juego».

Cabe recordar que, tras la contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudita, la selección española alcanzó los 4 puntos, convirtiéndose en la líder indiscutible del grupo H.

Luis de la FuenteEspañaArabia SauditaFIFAUruguay
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Shuhrat Razzakov
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