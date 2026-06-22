Wayne Rooney maravillado con Lamine Yamal: «Su juego me hace sonreír»

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Wayne Rooney maravillado con Lamine Yamal: «Su juego me hace sonreír»

La joven estrella de la selección española, Lamine Yamal, sigue captando la atención del mundo del fútbol con su brillante debut en la Copa del Mundo 2026. En el encuentro contra Arabia Saudita (4-0), el extremo de 18 años no solo marcó su primer gol del torneo, sino que también recibió el reconocimiento de los expertos, especialmente de la leyenda del fútbol inglés Wayne Rooney. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Tras haber entrado desde el banquillo en el primer partido de la fase de grupos contra Cabo Verde debido a su estado físico, Lamine Yamal comenzó el duelo contra Arabia Saudita como titular. El futbolista, que abrió el marcador en apenas el minuto 10, elevó su cuenta a 7 goles en 27 partidos internacionales. El cuerpo técnico lo sustituyó en el descanso para proteger al joven talento, pero sus 45 minutos de juego fueron suficientes para decidir el destino del encuentro.

La admiración de Rooney y la capacidad de liderazgo de Yamal

El exdelantero del Manchester United y de la selección de Inglaterra, Wayne Rooney, no ocultó su entusiasmo mientras actuaba como experto en la cadena BBC. Según Goal.com, Rooney calificó la madurez del joven de 18 años como «increíble». En su opinión, Lamine no es solo un jugador talentoso, sino un verdadero líder que transmite confianza a sus compañeros.

« Me encanta, simplemente me hace sonreír. Juega al fútbol con alegría. Hay muchos jóvenes en la selección de España y Lamine les da confianza. Fue campeón de Europa a los 16 años y ahora ha crecido mucho. Puede parecer extraño decir esto de un chico de 18 años, pero es capaz de dar confianza a cada uno de sus compañeros de que pueden ganar este Mundial», dijo Rooney.

Asimismo, Rooney destacó no solo la habilidad ofensiva del jugador, sino también su entrega en defensa. El exdelantero señaló que en el fútbol moderno es poco común que los jugadores con estatus de estrella regresen para ayudar en defensa, y afirmó que esta actitud es un ejemplo para todo el equipo.

«Si tienes esa cualidad, la de motivar a otros jugadores a rendir mejor en el campo, es fantástico. Corre hacia atrás para ayudar a su equipo. Cuando los demás ven a un jugador de nivel superestrella trabajando en defensa, se esfuerzan al máximo, quieran o no», añadió Wayne Rooney.

Actualmente, la selección de España lidera el grupo H. En la siguiente jornada se enfrentarán a Uruguay. Se espera que este encuentro, que tendrá lugar el 27 de junio, determine quién ocupará el primer lugar del grupo. Lamine Yamal sigue consolidando su posición como el futuro del FC Barcelona y del fútbol español en este prestigioso torneo.

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