Alexis Mac Allister: No volverá a nacer un jugador como Lionel Messi

El centrocampista de la selección argentina y del Liverpool, Alexis Mac Allister, expresó sus sinceras opiniones sobre su compañero Lionel Messi. Según él, es casi imposible replicar las acciones del ocho veces Balón de Oro en el campo o aprender algo de él, ya que el talento de Messi es un fenómeno único otorgado por la naturaleza. Así lo informa la noticia de Goal.com.

Tras el partido contra Argelia en el marco de las eliminatorias del Mundial, que terminó con una victoria por 3-0, Mac Allister habló sobre el juego del capitán. En este encuentro, Lionel Messi anotó un hat-trick, contribuyendo enormemente al éxito de su equipo. Para Mac Allister, lo que Messi hace en el campo no se ajusta a la lógica humana.

« Disfruto jugando con Leo, no volverá a nacer un jugador como él. Estar a su lado y observar lo que hace es una sensación totalmente diferente. Las acciones que realiza no son normales. Simplemente aprovecho la situación y estoy maravillado », afirmó la estrella del Liverpool en una entrevista con Goal.com.

¿Qué es lo que no se puede aprender de Messi?

Para Mac Allister, es imposible asimilar la destreza técnica de Messi. «Es muy difícil aprender algo de él. Porque puedes imaginar lo que hace en tu mente, pero nunca podrás ejecutarlo como él. De él aprendo más sus cualidades humanas, lo humilde que puede ser una persona tan grande», dice el centrocampista.

En el primer gol contra Argelia, Mac Allister abrió camino a Messi con un movimiento inteligente. Dejó pasar deliberadamente un pase fuerte de Rodrigo De Paul para que el balón llegara a Messi, que estaba en una posición cómoda. El futbolista explicó la jugada así: «El pase era muy fuerte y enseguida me di cuenta de que el balón no era para mí. Vi que Leo estaba detrás y se lo dejé».

Esta victoria permitió a Lionel Messi actualizar varios récords. Al participar en su sexto Mundial, igualó a Miroslav Klose en número de victorias (17 victorias). Asimismo, se acercó a la mejor marca de la historia del torneo en cuanto a goles marcados.

La selección argentina se enfrentará en sus siguientes encuentros de grupo a Austria y Jordania. La «Albiceleste» aspira a ser el primer equipo en defender la corona mundial dos veces consecutivas desde la selección de Brasil de 1962. En su forma actual, Lionel Messi sigue siendo el arma principal del equipo para lograr este objetivo.