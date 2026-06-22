El encuentro entre las selecciones de Uzbekistán y Colombia en el marco de la Copa Mundial de la FIFA pasó a la historia del fútbol, no solo por la encarnizada lucha en el campo, sino también por los emotivos momentos en las gradas que conmovieron a millones de personas.

Lágrimas en el centro de atención de los medios mundiales

Durante aquel partido, tras un gol de la selección de Colombia, las cámaras de la transmisión captaron al pequeño Isfandiyor, un ferviente seguidor de nuestra selección, llorando de tristeza. Los sentimientos sinceros del niño no dejaron indiferentes a los aficionados del equipo rival en el estadio.

Para consolar y apoyar al joven aficionado uzbeko, los seguidores colombianos comenzaron a gritar «Uzbekistán, Uzbekistán» haciendo resonar todo el estadio. Esta situación generó grandes debates no solo en el estadio, sino también en las redes sociales de todo el mundo. Aficionados y expertos calificaron este suceso como uno de los momentos más bellos, emotivos y memorables de la Copa del Mundo, demostrando que el deporte puede unir al mundo.

El regalo inesperado de la selección

Tras esta fama y reconocimiento internacional, los integrantes de la selección nacional de Uzbekistán no olvidaron a su más pequeño y fiel seguidor. Isfandiyor fue invitado a la base de entrenamientos de la selección en Estados Unidos.

Como se puede ver en la imagen, los futbolistas y el cuerpo técnico de nuestra selección nacional recibieron al joven héroe con gran alegría. En este encuentro organizado en el campo de entrenamiento, Isfandiyor recibió una camiseta de la selección con el número 22 firmada por los jugadores y una maqueta simbólica de la Copa del Mundo como recuerdo.

Encuentros como este demuestran una vez más cuán fuertes son los hilos invisibles de afecto entre nuestra selección y sus aficionados. Para el pequeño Isfandiyor, este evento será sin duda un recuerdo mágico e inolvidable para toda la vida.