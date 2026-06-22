El pequeño aficionado que emocionó al mundo en el entrenamiento de la selección nacional

·33·Deportes
El pequeño aficionado que emocionó al mundo en el entrenamiento de la selección nacional

El encuentro entre las selecciones de Uzbekistán y Colombia en el marco de la Copa Mundial de la FIFA pasó a la historia del fútbol, no solo por la encarnizada lucha en el campo, sino también por los emotivos momentos en las gradas que conmovieron a millones de personas.

Lágrimas en el centro de atención de los medios mundiales

Durante aquel partido, tras un gol de la selección de Colombia, las cámaras de la transmisión captaron al pequeño Isfandiyor, un ferviente seguidor de nuestra selección, llorando de tristeza. Los sentimientos sinceros del niño no dejaron indiferentes a los aficionados del equipo rival en el estadio.

Para consolar y apoyar al joven aficionado uzbeko, los seguidores colombianos comenzaron a gritar «Uzbekistán, Uzbekistán» haciendo resonar todo el estadio. Esta situación generó grandes debates no solo en el estadio, sino también en las redes sociales de todo el mundo. Aficionados y expertos calificaron este suceso como uno de los momentos más bellos, emotivos y memorables de la Copa del Mundo, demostrando que el deporte puede unir al mundo.

El regalo inesperado de la selección

Tras esta fama y reconocimiento internacional, los integrantes de la selección nacional de Uzbekistán no olvidaron a su más pequeño y fiel seguidor. Isfandiyor fue invitado a la base de entrenamientos de la selección en Estados Unidos.

Como se puede ver en la imagen, los futbolistas y el cuerpo técnico de nuestra selección nacional recibieron al joven héroe con gran alegría. En este encuentro organizado en el campo de entrenamiento, Isfandiyor recibió una camiseta de la selección con el número 22 firmada por los jugadores y una maqueta simbólica de la Copa del Mundo como recuerdo.

Encuentros como este demuestran una vez más cuán fuertes son los hilos invisibles de afecto entre nuestra selección y sus aficionados. Para el pequeño Isfandiyor, este evento será sin duda un recuerdo mágico e inolvidable para toda la vida.

UzbekistánColombiaIsfandiyorEE. UU.FIFA
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

España — Arabia Saudita 4:0 (ver los goles)España — Arabia Saudita 4:0 (ver los goles)Hoy, 12:51Dos récords históricos para Fayzullayev y la « broma » de un antiguo compañeroDos récords históricos para Fayzullayev y la « broma » de un antiguo compañeroHoy, 12:41Conflicto entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham: ¿quién manda en la selección de Inglaterra?Conflicto entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham: ¿quién manda en la selección de Inglaterra?Hoy, 12:39Andrey Fyodorov explica cómo detener a PortugalAndrey Fyodorov explica cómo detener a PortugalHoy, 12:34Kylian Mbappé califica a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los mejores futbolistas del mundoKylian Mbappé califica a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los mejores futbolistas del mundoHoy, 12:32Sensación en el Mundial: Uzbekistán en heladosSensación en el Mundial: Uzbekistán en heladosHoy, 12:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?