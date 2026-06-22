Lamine Yamal: «La victoria colectiva es más importante que mis resultados personales»

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Lamine Yamal: «La victoria colectiva es más importante que mis resultados personales»

Lamine Yamal afirmó que considera los resultados colectivos más importantes que las estadísticas personales en la competición. Según él, marcar muchos goles puede ser un buen resultado para un jugador, pero no es suficiente si el equipo no se lleva el trofeo.

«Puedes marcar 16 goles durante el torneo, pero perder en semifinales y quedar eliminado. No quiero eso. Quiero ganar», dijo Lamine Yamal.

De esta manera, el futbolista destacó que su objetivo principal no son las estadísticas personales, sino salir victorioso en el torneo.

Lamine YamalSemifinalTorneoVictoriaFútbol
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