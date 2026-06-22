Valeriy Kechinov, antiguo jugador formado en el Pakhtakor y quien alcanzó grandes éxitos con el Spartak Moscú, apoya a la selección nacional de Uzbekistán para la Copa del Mundo 2026. En una entrevista concedida a los medios, el famoso futbolista analizó el éxito histórico del fútbol uzbeko y las posibilidades de nuestros representantes en el Mundial.

Un logro inmenso e histórico para Uzbekistán

Valeriy Kechinov destacó que la clasificación de la selección nacional a la fase final de la Copa del Mundo es una verdadera fiesta y un éxito inmenso para el país.

« No puede haber dos opiniones al respecto: es un logro inmenso para Uzbekistán. El equipo, el cuerpo técnico y todo el sistema futbolístico merecen un reconocimiento especial por este resultado», afirma el exfutbolista.

Fuerza colectiva y líderes clave

Durante la entrevista, Kechinov señaló las fortalezas de la actual selección de Uzbekistán, destacando que, aunque hay estrellas destacadas, la fuerza principal reside en la unidad:

Juego colectivo: La fuerza de Uzbekistán no se basa en uno o dos jugadores, sino principalmente en un juego colectivo cohesionado y sólido.

Líderes evidentes: La plantilla cuenta con líderes fuertes como Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev y Abduqodir Husanov.

Plantilla talentosa: También hay suficientes jóvenes talentosos capaces de marcar la diferencia y decidir el destino del partido en cualquier momento.

«Tampoco será fácil para Portugal»

Al hablar de los enfrentamientos contra Portugal y la RD Congo, Kechinov advirtió que los rivales se enfrentan a una prueba muy dura. Según él, la selección de Uzbekistán es un rival incómodo para cualquier equipo grande.

«No será fácil para nadie, y Portugal no es la excepción. Creo que Uzbekistán pondrá a prueba los nervios de los portugueses», concluyó con seguridad Valeriy Kechinov.