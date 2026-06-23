El portero rival también celebra el gol número 18 de Messi

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El portero rival también celebra el gol número 18 de Messi

Lionel Messi anotó su gol número 18 en los Mundiales durante el partido contra Austria. Marcó un doblete en el encuentro, y Argentina se impuso por 2-0.

La reacción del portero austríaco tras el gol no pasó desapercibida en la foto. Parece como si él también estuviera celebrando el nuevo gol de Messi.

Tras la segunda jornada, Argentina lidera el grupo con seis puntos. Austria ocupa la segunda posición con tres puntos. Jordania y Argelia aún no han sumado puntos.

ArgentinaAustriaLionel MessiDobleteCopa del Mundo
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