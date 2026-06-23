Aston Villa rechaza ofertas inferiores a 100 millones de libras por Morgan Rogers

El club Aston Villa, de Birmingham, mantiene una posición firme respecto a su joven estrella Morgan Rogers. Mientras los gigantes de la Premier League, Arsenal y Chelsea, muestran un serio interés en el futbolista, la directiva de Villa ha anunciado sus exigencias sobre el precio del traspaso. Los propietarios del equipo, Nassef Sawiris y Wes Edens, han decidido no malvender al talentoso atacante. Así lo informa Goal.com .

Según el Daily Mail, el Aston Villa solicita al menos 100 millones de libras esterlinas por el jugador de 23 años. La directiva del club considera a su futbolista como uno de sus activos más valiosos, basándose en los precios actuales del mercado de fichajes. Específicamente, las altas sumas que otros clubes piden por sus jugadores han llevado al club de Birmingham a fijar un precio tan elevado.

Restricciones financieras y política de transferencias

Aunque el Aston Villa logró resultados extraordinarios la temporada pasada y ganó la Europa League, el club enfrenta dificultades para cumplir con las reglas financieras de la UEFA (FFP). Según el reglamento, los clubes no pueden gastar más del 70 % de sus ingresos en gastos relacionados con el fútbol. Para el Villa, que anteriormente fue multado con 9,5 millones de libras por infringir esta norma, la venta de Morgan Rogers podría ser la única vía para restaurar el equilibrio financiero.

A pesar de ello, el club no pretende ofrecer ningún «descuento» a sus rivales de la Premier League. Rogers demostró ser una figura fundamental la temporada pasada con 14 goles y 12 asistencias. El equipo de Unai Emery aspira a una participación digna en la Champions League y necesita fondos adicionales para reforzar la plantilla.

Los planes de Unai Emery y nuevos objetivos

Si Morgan Rogers dejara el equipo, Unai Emery está considerando a varios candidatos para reforzar su línea de ataque por las bandas. El técnico español sigue con gran interés el juego de Gabriel Martinelli, su antiguo discípulo en el Arsenal. Sin embargo, el alto salario del brasileño podría ser una barrera financiera para el Villa.

La lista corta del club también incluye a los siguientes futbolistas :

Harry Wilson – cuyo contrato con el Fulham ha finalizado y es agente libre ;

Harvey Barnes – centrocampista exterior del Newcastle United ;

Ibrahim Mbaye – joven talento del PSG, cuyas actuaciones están siendo seguidas actualmente en el Mundial.

El Aston Villa busca actualmente deshacerse de los gastos de transferencias fallidas como los de Evann Guessand y Tammy Abraham, así como de la carga salarial de los jugadores cedidos. Se espera que las negociaciones por el traspaso de Morgan Rogers se conviertan en uno de los eventos más impactantes del mercado de verano.