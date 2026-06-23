Polémica sobrenatural sobre Harry Kane: un famoso médium quiere protegerlo de un hechizo

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Polémica sobrenatural sobre Harry Kane: un famoso médium quiere protegerlo de un hechizo

Harry Kane, delantero de la selección de Inglaterra y del Bayern Munich, se ha visto inesperadamente en el centro de una lucha entre fuerzas sobrenaturales. Antes de un encuentro crucial entre Inglaterra y Ghana en el Mundial, el famoso hechicero ghanés Nana Kwaku Bonsam anunció que «detendría» al capitán inglés. Sin embargo, el médium mundialmente conocido Uri Geller afirmó que se opondría a esta amenaza y proporcionaría al futbolista una protección metafísica. Así lo informa Goal.com, la noticia indica.

El psíquico ghanés Bonsam señaló en su declaración que no desea que Kane sufra una lesión grave, pero que influiría en su juego para evitar que marque goles. «Estoy trabajando sobre Harry Kane. Mi objetivo es detenerlo en el partido contra mi patria. Esto ayudará a la selección de Ghana», informó el hechicero a los medios internacionales.

El «escudo energético» de Uri Geller

Tras estas noticias, Uri Geller, reconocido por sus capacidades paranormales, pasó inmediatamente al contraataque. Según Goal.com, Geller prometió proteger al delantero inglés de cualquier influencia negativa. Según sus palabras, su amplia experiencia trabajando con hechiceros en Sudáfrica le será de gran utilidad.

En una entrevista con el Daily Star, Geller explicó su estrategia: «Anularé este hechizo, soy capaz de hacerlo. Antes del inicio del partido, enviaré vibraciones especiales. Utilizaré mi fuerza y conocimiento para detener la energía negativa dirigida hacia Harry Kane».

Curiosamente, Geller también intentó justificar sus métodos científicamente. Citó la famosa fórmula E=mc² de Albert Einstein. Según el médium, todo en el universo está compuesto de energía y es posible influir en las personas controlando dicha energía.

El proceso de protección también incluye un ritual particular. Geller reveló que imprimiría fotos de Harry Kane y del hechicero ghanés, y colocaría una «X» sobre la del psíquico rival para bloquear su influencia. Este tipo de situaciones no son nuevas en el mundo del fútbol, pero el revuelo alrededor de una estrella como Kane atrae la atención de aficionados y expertos.

Para los aficionados al fútbol, estas noticias son interesantes, ya que Harry Kane es actualmente uno de los máximos exponentes del fútbol europeo. Cualquier influencia externa en su juego, ya sea física o psicológica, afecta directamente los resultados de la selección inglesa.

Harry KaneInglaterraGhanaUri GellerFútbol
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Nodirbek Razzokov
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