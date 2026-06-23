El traspaso de Mason Greenwood en riesgo: la Roma enfrenta problemas financieros

El traspaso del delantero del Olympique de Marseille, Mason Greenwood, a la Serie A italiana ha encontrado obstáculos inesperados. Aunque la AS Roma ha mostrado un serio interés en fichar al futbolista inglés, la concreción del traspaso depende de la situación financiera del club. Esta situación podría afectar no solo el futuro del jugador, sino también los planes de transferencias de verano y los informes financieros del Marsella. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, la directiva del Marsella planeaba completar su presupuesto vendiendo al delantero de 24 años por una cifra de entre 50 y 55 millones de euros. Estos fondos son vitales para el club francés, ya que deben presentar sus cuentas el martes ante el organismo de control financiero del fútbol nacional (DNCG). Sin embargo, las negociaciones con la Roma han llegado a un punto muerto, ya que el club romano debe primero regularizar su balance financiero.

Fair-play financiero y cadena de traspasos

El equipo de la capital italiana debe generar ingresos por aproximadamente 50 millones de euros para finales de junio, de acuerdo con las reglas del fair-play financiero, antes de oficializar el traspaso de Mason Greenwood. Esto significa que la Roma debe vender primero a varios de sus jugadores clave. Solo entonces los Giallorossi dispondrán de los fondos necesarios para nuevos fichajes.

Según Il Messaggero, la Roma espera recaudar estos fondos mediante el traspaso de su talentoso centrocampista Manu Koné. Los clubes ingleses Arsenal y Chelsea están interesados en el futbolista francés. No obstante, la situación tampoco es sencilla, ya que el jugador sueña con fichar por el Paris Saint-Germain (PSG). Aunque el PSG no ha presentado una oferta oficial, la postura de espera del jugador está ralentizando toda la cadena de traspasos.

Actualmente, existe un acuerdo entre Mason Greenwood y la Roma respecto a los términos personales. Según la información, el futbolista habría aceptado un salario anual de 5 millones de euros en Roma. Sin embargo, la falta de liquidez en las arcas del club impide la firma final. Este retraso preocupa a la directiva del Marsella, ya que dependen de estos fondos para reforzar su plantilla antes del cierre del mercado de fichajes.

Tras una temporada exitosa en calidad de cedido, Mason Greenwood atrajo la atención de varios grandes de Europa. Se espera que su calidad técnica y olfato goleador sean un refuerzo importante para el entrenador de la Roma. Si el club romano no logra vender a Manu Koné u otros jugadores en los próximos días, otros compradores, incluidos equipos de la Premier League, podrían entrar en la puja por el delantero inglés.