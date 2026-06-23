Erling Haaland bate el récord de Noruega en la Copa del Mundo

Erling Haaland se ha convertido en el máximo goleador histórico de la selección de Noruega en la Copa del Mundo tras jugar solo 148 minutos. Al delantero le bastaron cuatro goles para lograr esta hazaña.

Las estadísticas globales de Haaland con la selección nacional también son elevadas. Ha anotado 59 goles en 52 partidos con la camiseta de Noruega.

De este modo, el delantero estableció el récord de Noruega ya en los primeros encuentros de la Copa del Mundo, anotando más goles que el número de partidos jugados.