Conceição: «Sé qué táctica usará Uzbekistán contra nosotros»

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Conceição: «Sé qué táctica usará Uzbekistán contra nosotros»

Ha llegado el gran día que todos los aficionados al fútbol uzbeko esperaban con ansias. En el marco de la 2.ª jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, la selección nacional de Uzbekistán se enfrentará a Portugal. Antes de este duelo crucial, el centrocampista rival Francisco Conceição The Touchline concedió una entrevista a la publicación, compartiendo sus opiniones sobre la táctica y la estrategia de juego de nuestros representantes.

La «fortaleza inexpugnable» de Uzbekistán ante los ojos del rival

El jugador portugués no ocultó que ha estudiado bien los puntos fuertes de nuestra selección y que el partido de hoy no será fácil para ellos. Destacó especialmente el juego disciplinado y compacto de nuestros representantes en defensa:

«Conozco bien la estrategia que utilizará la selección de Uzbekistán en el partido. Intentarán retrasar nuestro primer gol al máximo. Para ello, utilizan una línea defensiva muy bien organizada de cinco jugadores. Esta línea es muy compacta y juegan con gran entendimiento mutuo», declaró Francisco Conceição.

De esta confesión de Conceição se desprende que el cuerpo técnico de Portugal ha analizado minuciosamente la táctica defensiva de nuestros jugadores y se ha preparado seriamente para enfrentarlos.

¡Hoy es el partido decisivo!

El encuentro Portugal - Uzbekistán, que determinará el destino del grupo «K», se llevará a cabo hoy, 23 de junio.

Este intenso choque comenzará a las 22:00hora de Taskent. ¡Deseamos mucha suerte a los jugadores de nuestra selección para repeler con éxito los ataques de las estrellas portuguesas en el campo y regalar un resultado histórico inolvidable a nuestros aficionados! ¡Sigamos apoyándolos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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