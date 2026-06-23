Mundial 2026: Argelia logra una victoria sufrida ante Jordania

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Mundial 2026: Argelia logra una victoria sufrida ante Jordania

El encuentro entre las selecciones de Jordania y Argelia, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, finalizó con la victoria 2-1 de los visitantes.

El partido comenzó favorablemente para Jordania. El jugador Al-Rashtan abrió el marcador. A partir de ahí, los jordanos intentaron mantener la ventaja obtenida.

Sin embargo, en la segunda parte, Argelia aumentó el ritmo y presionó más la portería rival. Los esfuerzos de los africanos dieron frutos en el minuto 69, cuando Benbuali empató el encuentro.

En el minuto 82, Guiri anotó el gol decisivo. De este modo, Argelia, tras encajar primero, logró darle la vuelta al marcador y sumar tres puntos vitales.

Aunque los futbolistas de Jordania opusieron una seria resistencia durante el partido, no lograron cambiar el resultado en los minutos finales.

Mundial 2026. Grupo G. Jornada 2
23 de junio. Santa Clara. Levi's Stadium
Jordania — Argelia 1:2
Goles: Ar Rashdan 36 — Benbuali 69, Guiri 82.

Jordania — Abu Layla, Haddod, Nassib, Alarab, Abudahab, Abu Taha, Ar Rashdan, Ar Ravabdeh, Almardi, Olvan, At Tamari.
Argelia — Zidan, Belgali, Ait-Nuri, Bensebaini, Mahdi, Zirrukiy, Boudaoui, Maza, Mahrez, Chaibi, Guiri.

En la tercera jornada de la fase de grupos, Argelia se enfrentará a Austria. Por su parte, Jordania medirá sus fuerzas ante Argentina, uno de los grandes favoritos del torneo.

Los encuentros de la última jornada serán determinantes para ambas selecciones de cara a su clasificación para la siguiente ronda.

ArgeliaJordaniaArgentinaAustriaSanta Clara
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Shuhrat Razzakov
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