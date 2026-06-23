Lionel Messi furioso por fallar el penalti: el capitán argentino establece un récord

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, expresó sus sentimientos sobre la jugada ocurrida en el partido contra Austria (2:0) en el marco de la Copa del Mundo. El legendario delantero no ocultó su frustración tras fallar un penalti en los primeros minutos del encuentro. A pesar de ello, el experimentado futbolista logró recomponerse durante el juego y consiguió anotar un doblete. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el minuto 8 del encuentro disputado en Doha, Lionel Messi ejecutó mal el penalti. Este es uno de los casos menos frecuentes de su carrera, ya que el balón pasó rozando el poste. Según Goal.com, este fue el tercer intento fallido de Messi en la historia de los torneos (excluyendo las tandas de penaltis). Sin embargo, este error no logró desmoralizar al delantero.

En una entrevista posterior al partido, Lionel Messi explicó su enfado de la siguiente manera: "Hoy estaba muy enfadado conmigo mismo por no haber marcado el penalti. El disparo fue muy malo. Afortunadamente, pudimos cambiar la situación, ponernos por delante en el marcador y conseguir los tres puntos importantes. Eso era lo principal". Según sus palabras, aunque el equipo planeaba ganar, la resistencia del rival fue más fuerte de lo esperado.

Récord histórico y liderazgo en el grupo

Al marcar dos goles durante el partido, Lionel Messi no solo brindó la victoria a su equipo, sino que abrió una nueva página en el mundo del fútbol. Al elevar su número de goles en Copas del Mundo a 18, superó el récord del legendario delantero alemán Miroslav Klose. Ahora, Messi ostenta en solitario el título de máximo goleador en la historia del torneo.

Con esta victoria, la selección argentina consolidó el primer lugar en el grupo J y aseguró su pase anticipado a la fase de eliminación directa. Actualmente, Messi cuenta con 5 goles en solo dos partidos del torneo actual. Esta cifra demuestra que el delantero de 37 años sigue estando en una forma deportiva excepcional.

«Somos la selección argentina y salimos al campo solo para ganar contra cualquier rival. El partido de hoy no fue fácil, el rival se movió con mucha rapidez y nos costó establecer el control del balón. Pero logramos nuestro objetivo: cumplir la tarea de pasar como primeros de grupo a los dieciseisavos de final», añadió el capitán.

Esta victoria otorga a Argentina una ventaja psicológica antes de las etapas decisivas del torneo. El hecho de que un líder como Messi pueda recuperarse de un error y guiar a su equipo sigue siendo uno de los factores principales para que los actuales campeones del mundo defiendan su título. El equipo aspira a fortalecer aún más su juego antes de los próximos encuentros.