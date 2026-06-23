Neymar regresa a la selección: se espera que la estrella brasileña juegue contra Escocia

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Neymar regresa a la selección: se espera que la estrella brasileña juegue contra Escocia

Neymar, el máximo goleador histórico de la selección brasileña, regresa a las filas tras una larga ausencia. La comunidad futbolística mundial debate actualmente sobre su estado físico y cuánto puede ayudar a la selección. Se espera que la estrella brasileña participe en el partido decisivo contra Escocia en la fase de grupos del Mundial. Así lo informa Goal.com.

Según Goal.com, Neymar se ha recuperado totalmente de su lesión y ha regresado a los entrenamientos tras perderse los dos primeros partidos en América del Norte. Se prevé que el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, lo incluya en la convocatoria para el importante encuentro en Miami, donde el experimentado delantero comenzaría probablemente desde el banquillo. Este partido es fundamental para que Brasil mantenga el liderato del grupo C.

Un regreso entre tensiones políticas y críticas

El regreso de Neymar ha causado revuelo no solo en el ámbito deportivo, sino también en el político. El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, bromeó recientemente sobre su condición física en un evento en Belo Horizonte, calificando a Neymar como un «futbolista que trabaja a distancia». Estas críticas podrían estar relacionadas con la cercanía del jugador con el expresidente Jair Bolsonaro.

Sin embargo, independientemente de las posturas políticas, muchos aficionados brasileños confían en la experiencia de Neymar para el duelo contra Escocia. El centrocampista Lucas Paqueta también destacó que el regreso de Neymar ha tenido un impacto positivo en el ambiente del equipo. Según él, Neymar ha creado una historia inmensa con esta camiseta y su presencia es una gran fuente de motivación para los jugadores jóvenes.

Estadísticas y dudas

No obstante, los expertos expresan dudas sobre la forma deportiva actual de Neymar. Basándose en los hechos, Neymar ha jugado muy poco a nivel profesional desde el partido contra Uruguay el 18 de octubre de 2023. En el último periodo, solo ha participado en 45 partidos, anotando apenas 17 goles.

Estas estadísticas sugieren que su convocatoria a la selección podría deberse más a sus méritos pasados. Pero jugadores del nivel de Neymar tienen la capacidad de decidir el destino de un partido en una sola jugada. Para que Brasil logre una victoria convincente sobre Escocia y asegure el primer puesto del grupo, la entrada de Neymar podría brindar una ventaja psicológica.

Ahora todas las miradas están puestas en Miami. ¿Podrá Neymar convertirse en un verdadero héroe en su cuarto Mundial o quedará simplemente como un jugador honorario con baja preparación física? El encuentro de las próximas horas lo dirá.

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