El club español Real Madrid, continuando su actividad en el mercado de fichajes de verano, ha enviado una solicitud oficial para el traspaso del defensa del Arsenal, Piero Hincapie. El nuevo entrenador madridista, José Mourinho, busca reforzar la plantilla antes de su primera temporada en el estadio Santiago Bernabéu, específicamente buscando un defensa polivalente y zurdo. Así lo informa Goal.com.

Aunque el club blanco ya ha cerrado el fichaje gratuito de Ibrahima Konaté, tiene la intención de aumentar la competencia en la línea defensiva. Según informa ESPN, Mourinho necesita un jugador con un perfil táctico que sea igualmente fiable tanto en el centro como en la banda. El internacional ecuatoriano de 24 años, Piero Hincapie, es visto como el candidato que cumple con estos requisitos.

Sin embargo, concretar este traspaso no será fácil. Hincapie se trasladó al equipo londinense el verano pasado procedente del Bayer Leverkusen. El Arsenal, actual campeón de la Premier League, valora mucho a su jugador, ya que ha sido fundamental en el camino del equipo de Mikel Arteta hacia el título y la final de la Champions League.

Estrategia de transferencias y alternativas del Real Madrid

La directiva del Real Madrid se ve obligada a mantener el equilibrio financiero antes de realizar nuevas compras. Tras la salida de David Alaba, el equipo cuenta con cinco defensas centrales. Por ello, los directivos del club están dispuestos a estudiar las ofertas que llegan por Raul Asencio para hacer espacio a un nuevo jugador.

Si no se alcanza un acuerdo con el Arsenal por el traspaso de Hincapie, el club madrileño tiene preparadas opciones alternativas. El defensa del Manchester City, Ruben Dias, sigue siendo una opción muy atractiva para el cuerpo técnico, aunque su elevado precio de mercado podría dificultar la operación. Asimismo, Alessandro Bastoni, del Inter, está en el radar de los madridistas.

El interés por la estrella del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, ha disminuido significativamente tras su grave lesión en el partido contra Costa de Marfil. Según Goal.com, el Real Madrid ya ha concretado fichajes importantes como Marc Cucurella, Bernardo Silva y Denzel Dumfries, por lo que se requiere la venta inmediata de algunos jugadores suplentes para cumplir con las reglas del fair play financiero.

Actualmente, Piero Hincapie centra su atención en los encuentros internacionales con la selección de Ecuador. Su futuro en el club y la posibilidad de trasladarse a Madrid se aclararán tras finalizar el torneo y antes del inicio de los entrenamientos de pretemporada.