Mundial 2026: Portugal golea a Uzbekistán

En la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, la selección nacional de Uzbekistán se enfrentó a uno de los favoritos del torneo, Portugal.

El encuentro terminó con una contundente victoria por 5-0 de los pupilos de Roberto Martínez. Portugal logró una amplia ventaja desde el primer tiempo, anotando tres goles sin respuesta.

En el minuto 6, Cristiano Ronaldo abrió el marcador. Tras un centro por la banda, el experimentado delantero batió al portero Abduvohid Ne’matov.

En el minuto 17, los portugueses ampliaron su dominio. Nuno Mendes ejecutó con precisión un tiro libre, dejando sin opciones al guardameta uzbeko.

En el minuto 37, Ronaldo volvió a aparecer. El futbolista de 41 años marcó su segundo gol del encuentro, sellando un doblete. Así, Portugal cerró la primera parte con un 3-0.

Tras el descanso, el cuerpo técnico de Uzbekistán realizó cambios, incorporando a Hojiakbar Alijonov y Akmal Mozgovoy. Sin embargo, Portugal no bajó la intensidad.

En el minuto 60, Abduvohid Ne’matov marcó en propia puerta, poniendo el marcador 4-0.

En el minuto 83, Rafael Leão, que entró desde el banquillo, logró anotar poco después. Este gol en el minuto 88 puso el punto final al partido: 5-0.

Tras esta victoria, Portugal alcanzó los cuatro puntos, situándose como líder del grupo K.

La selección de Uzbekistán, por su parte, no sumó puntos en los dos primeros encuentros y quedó en la última posición del grupo.

Ahora, los jugadores de Fabio Cannavaro esperan el partido decisivo de la fase de grupos. Nuestra selección se enfrentará a la República Democrática del Congo el 28 de junio.

Mundial 2026. Fase de grupos, jornada 2

Portugal — Uzbekistán — 5:0

Goles: Ronaldo, 6, 37; Mendes, 17; Abduvohid Ne’matov, 60 (autogol); Leão, 88.

Portugal: Costa, Cancelo (Semedo, 46), Dias, Veiga, Mendes, Vitinha (Leão, 83), Neves, Fernandes, Nuno (Conceição, 46), Félix (Trincão, 64), Ronaldo.

Uzbekistán: Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov, Behruz Karimov, Sherzod Nasrullayev (Hojiakbar Alijonov, 46), Abdulla Abdullayev, Odil Hamrobekov (Akmal Mozgovoy, 46), Aziz G‘aniyev, Abbosbek Fayzullayev (Igor Sergeyev, 74), Eldor Shomurodov.

Amonestación: Veiga, 68.