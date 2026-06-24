Fabio Cannavaro: A pesar de la dura derrota, estoy orgulloso de mi equipo

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Fabio Cannavaro: A pesar de la dura derrota, estoy orgulloso de mi equipo

El seleccionador nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, participó en la rueda de prensa tras el encuentro contra Portugal en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El especialista italiano destacó que ya sabía que la primera participación de su selección en el Mundial no sería fácil. Según sus palabras, una vez que el sorteo situó a Uzbekistán en el mismo grupo que rivales fuertes como Colombia y Portugal, quedó claro que les esperaban pruebas difíciles.

«Es natural que la primera participación en un Mundial no sea fácil. Después del sorteo, al ver a Colombia y Portugal, comprendimos que nos esperaba un grupo muy difícil», afirmó Cannavaro.

El entrenador expresó que se siente orgulloso del esfuerzo de sus jugadores, a pesar de la derrota por un marcador abultado frente a Portugal.

Cannavaro recordó que ya había expresado una opinión positiva sobre su equipo tras el primer encuentro contra Colombia, y que su postura no ha cambiado después del duelo con Portugal.

«Después del partido contra Colombia, dije que estaba orgulloso de mi equipo. Hoy también estoy orgulloso de ellos. Porque vi a los jugadores en el campo: enfrentaron dificultades, pero no se rindieron ni un segundo», informó el servicio de prensa de la UFA.

La selección de Portugal cuenta con jugadores de alto nivel en todas las líneas y es considerada uno de los principales favoritos del torneo. Para Cannavaro, enfrentarse a un rival así es una tarea ardua para cualquier equipo.

Además, Portugal, tras empatar en la primera jornada contra la RD Congo, saltó al campo contra Uzbekistán con una alta motivación.

«Siempre es difícil jugar contra un equipo que tiene jugadores de alto nivel en todas las líneas. Sin duda, entraron al campo con una motivación muy grande», señaló el especialista italiano.

Cannavaro calificó la Copa del Mundo 2026 como una gran escuela de experiencia para la selección de Uzbekistán. Los jugadores están enfrentando a las mejores selecciones del mundo, sintiendo el ritmo y la presión de un torneo mundialista.

«Como dije anteriormente, este Mundial es una experiencia para nosotros», subrayó el seleccionador.

Ahora, la selección de Uzbekistán se enfrentará a la República Democrática del Congo en la última jornada de la fase de grupos.

Fabio Cannavaro espera que sus pupilos luchen por conseguir su primer resultado positivo en el Mundial y finalizar el torneo con dignidad.

Fabio CannavaroUzbekistánPortugalColombiaRD Congo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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