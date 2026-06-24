El Chelsea inicia la era Xabi Alonso con un gran fichaje: Palestra rumbo a Londres

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El Chelsea inicia la era Xabi Alonso con un gran fichaje: Palestra rumbo a Londres

El club londinense Chelsea ha realizado su primer gran movimiento en el mercado de transferencias de verano. La nueva era liderada por el nuevo entrenador Xabi Alonso comienza con el fichaje de Marco Palestra, nombrado el mejor defensa de la Serie A la temporada pasada. Según Goal.com, los londinenses han alcanzado un acuerdo de 47 millones de libras esterlinas con el Atalanta. Así lo informa Goal.com.

Este traspaso es fundamental para el Chelsea, no solo para reforzar la plantilla, sino también desde la perspectiva de ganar la competencia en el mercado. El internacional italiano de 21 años era el objetivo principal del actual campeón, el Inter. Sin embargo, tras intensas negociaciones en las últimas 24 horas, el futbolista ha decidido trasladarse a Stamford Bridge.

Detalles del traspaso y confirmación de Fabrizio Romano

El famoso insider Fabrizio Romano utilizó su tradicional frase "Here we go" en sus redes sociales sobre este acuerdo. Según Romano, se ha alcanzado un acuerdo verbal; el Atalanta recibirá más de 55 millones de euros y un porcentaje de una futura venta. Palestra firmará un contrato a largo plazo con el club londinense.

Marco Palestra pasó la temporada pasada cedido en el Cagliari. Gracias a sus brillantes actuaciones, fue reconocido como el mejor defensa de la Serie A. Se dice que su versatilidad, pudiendo jugar tanto de carrilero derecho como de lateral tradicional, encaja perfectamente en la táctica de Xabi Alonso.

Se esperan grandes cambios en la plantilla del Chelsea

Tras terminar la temporada pasada en la 10ª posición de la Premier League y quedar fuera de competiciones europeas, la directiva del Chelsea busca renovar profundamente el equipo. Se espera que Xabi Alonso cuente no solo con Palestra, sino también con otros jóvenes talentos. Específicamente, el club está a punto de cerrar negociaciones con:

  • el extremo Geovany Quenda, procedente del Sporting CP por 40 millones de libras;
  • el centrocampista del Estrasburgo, Valentin Barco;
  • el delantero Emmanuel Emegha.
Al mismo tiempo, continúa el proceso de limpieza de la plantilla. En particular, el lateral izquierdo Marc Cucurella ha sido vendido al Real Madrid. Esto permitió reducir la masa salarial y liberar espacio para nuevos fichajes. Xabi Alonso ha solicitado la compra de algunos defensas centrales y delanteros más para completar su equipo antes de su temporada de debut.

El traspaso de Marco Palestra, quien ya ha debutado con la selección italiana, es un paso importante en la construcción de los cimientos futuros del Chelsea. Tras la exitosa experiencia de Xabi Alonso en Leverkusen, los aficionados londinenses esperan que el nuevo entrenador y los nuevos talentos restauren la posición anterior del equipo.

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