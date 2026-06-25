Clubes de la MLS se disputan a Christian Pulisic: el Milan no quiere dejar ir al jugador

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Clubes de la MLS se disputan a Christian Pulisic: el Milan no quiere dejar ir al jugador

Los rumores de que Christian Pulisic, capitán de la selección de Estados Unidos y delantero del Milan, podría continuar su carrera al otro lado del océano están generando un gran interés en el mundo del fútbol. Específicamente, el New York City FC tiene la intención de fichar al experimentado jugador, pero el gigante italiano no tiene planes de vender a su estrella por ahora. Así lo informa la noticia de Goal.com.

Según The Athletic, varios clubes de la MLS planean traer a Pulisic de vuelta a América del Norte después del Mundial 2026. El New York City FC busca no solo reforzar su plantilla con este traspaso, sino también generar un gran impacto para la inauguración de su nuevo estadio prevista para 2027. Este equipo, parte del City Group, ya trajo en su momento a leyendas como Frank Lampard, Andrea Pirlo y David Villa.

La resistencia del Milan y el plan del nuevo entrenador

Aunque los equipos de la MLS estén dispuestos a ofrecer grandes sumas, la directiva del Milan considera al jugador como una parte fundamental del proyecto. Los "Rossoneri" tienen la opción de extender el contrato de Pulisic hasta 2028 y pretenden hacer uso de ella. El cambio en el banquillo, con el nombramiento de Ruben Amorim, exentrenador del Manchester United, en lugar de Max Allegri, también podría influir en el futuro de Pulisic.

Las estadísticas de Pulisic en la temporada 2025-26 han sido algo contradictorias. Aunque comenzó la temporada a un nivel muy alto, su rendimiento decayó después de diciembre. Terminó con 8 goles y 4 asistencias, pero el Milan se quedó sin plaza para la Champions League. A pesar de ello, la directiva del club quiere mantenerlo como la cara del equipo.

Actualmente, el jugador centra toda su atención en la selección de Estados Unidos bajo el mando de Mauricio Pochettino. El equipo estadounidense continúa su camino con éxito, habiendo derrotado a Paraguay y Australia en la fase de grupos. Se espera que Christian Pulisic, quien se perdió un partido por lesión, regrese pronto a las filas.

Según Goal.com, los rumores de traspaso alrededor de Pulisic se convertirán en el tema principal de la MLS en los próximos años. Aunque el jugador prefiere permanecer en Europa por ahora, la situación podría cambiar completamente después del mundial en EE. UU.

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