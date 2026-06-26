Mikel Oyarzabal habla sobre los rumores con el Barcelona y Lamine Yamal

El capitán de la selección española y del Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, se ha pronunciado sobre el ruido del mercado de fichajes y la situación en torno a la joven estrella de la selección, Lamine Yamal. El experimentado delantero, que recientemente ha estado en el centro del interés del FC Barcelona, afirmó que actualmente centra toda su atención en su participación en la Copa del Mundo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Mikel Oyarzabal tuvo una temporada 2025-2026 de alto nivel, anotando 18 goles y dando 4 asistencias en 40 partidos en todas las competiciones. Tal eficacia no pasó desapercibida para los ojeadores del club catalán. Sin embargo, en una entrevista con Mundo Deportivo, el futbolista destacó que se toma los rumores de traspaso con calma. «Si la gente habla de mí, es porque estoy haciendo bien mi trabajo. Pero no le dedico demasiado tiempo y estoy concentrado plenamente en ayudar a la selección», dice Oyarzabal.

Símbolo de lealtad y planes a futuro

Oyarzabal es considerado una verdadera leyenda del club, habiendo disputado 437 partidos con el Real Sociedad, anotando 133 goles y ganando dos veces la Copa del Rey. Su contrato actual vence en dos años y el jugador no tiene prisa por negociar un nuevo acuerdo. Afirmó abiertamente que considera la ciudad de San Sebastián como su hogar y su «puerto seguro».

«Estoy tranquilo. El Real Sociedad es el club que me ha permitido llegar al nivel actual. Tengo contrato y aún nos queda camino por recorrer. Por ahora no hemos discutido la renovación con la directiva, pero eso no me preocupa», añadió el delantero. Según Goal.com, el futbolista estará dedicado únicamente a los intereses de la selección hasta que se cierre el mercado de fichajes.

La responsabilidad de proteger a Lamine Yamal

Oyarzabal se preocupa más por el estado anímico de su compañero de 18 años, Lamine Yamal, que por su propio futuro. El canterano del FC Barcelona ya se ha convertido en una de las figuras principales de la selección española, acumulando 27 partidos, 7 goles y 12 asistencias. El experimentado capitán considera que se debe reducir la presión sobre los hombros del joven talento.

«Creo que muchos no comprenden plenamente que acaba de cumplir 18 años. Para un chico de su edad, jugar a este nivel y estar en el centro de tanta atención es muy difícil. Protegerlo, apoyarlo y garantizar su estabilidad es responsabilidad de todos. Si no se crea un entorno saludable a su alrededor, no es raro perder el equilibrio a esa edad», dice Mikel Oyarzabal.

En la concentración de la selección española, la presencia de jugadores experimentados como Oyarzabal sirve de apoyo fundamental para jóvenes estrellas como Lamine Yamal. Se espera que esto sea uno de los factores decisivos para el éxito del equipo en la Copa del Mundo.