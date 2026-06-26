El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, demuestra una vez más en la Copa Mundial 2026 que desafía su edad y las leyes físicas. A pesar de haber cumplido 39 años, el legendario delantero lidera a su equipo hacia la victoria en el torneo de Norteamérica, asombrando a la comunidad futbolística mundial, incluidos sus antiguos compañeros. Así lo informa Goal.com informa .

La estrella de la selección española y del FC Barcelona, Pedri, compartió sus impresiones sobre el estado actual de Messi en una entrevista con DSports. El joven centrocampista, que compartió vestuario con Lionel durante la temporada 2020-21, destacó que la habilidad del ocho veces ganador del Balón de Oro no ha disminuido ni un ápice con el paso de los años. Según Pedri, la capacidad de Messi para ver el campo es el factor clave que lo diferencia de los demás.

Una combinación de inteligencia y talento

«Tuve la suerte de jugar y entrenar con él. Si entonces aprendí mucho de él, ahora simplemente disfruto de sus partidos», dice Pedri. Señala que mientras muchos jugadores sufren al ver cómo sus capacidades físicas disminuyen con la edad, Lionel Messi ha pasado a controlar el juego a través de la inteligencia.

Al analizar el estilo de juego de Messi, Pedri destacó su capacidad para encontrar espacios: «Si lo miras por televisión, verás que siempre está buscando los puntos libres. Él ve el fútbol unos segundos antes que los demás y sabe exactamente dónde estar para marcar. Mantener este nivel a su edad es algo que solo él puede hacer».

Récords históricos y resultados

Según Goal.com, Lionel Messi no solo muestra liderazgo, sino también una alta eficacia en este torneo. Él fue el autor de los cinco primeros goles de la selección argentina en la competición. Un triplete contra Argelia y un doblete contra Austria aseguraron el pase de la 'Albiceleste' a la fase de eliminatorias.

La estrella, que actualmente defiende los colores del Inter Miami, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Suma 18 goles en citas mundialistas. También posee los récords absolutos en las siguientes categorías:

Número de victorias en Copas del Mundo (18);

Número de partidos disputados (28);

Minutos jugados en el campo (2489 minutos).

Los éxitos de Messi despiertan un gran interés entre los aficionados al fútbol. Muchos expertos locales valoran su rendimiento a los 39 años como un ejemplo supremo de profesionalismo y cuidado físico. Argentina sigue confiando en el talento de su capitán en su camino por defender el título de campeón obtenido en 2022.