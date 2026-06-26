Uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol europeo, el extremo del RB Leipzig y de la selección de Costa de Marfil, Yan Diomande, se ha pronunciado por primera vez sobre los rumores sobre su futuro. Recientemente, el club inglés del Liverpool ha intensificado significativamente sus esfuerzos para fichar al jugador de 19 años. Gracias a sus brillantes actuaciones en la Bundesliga y en la Copa del Mundo, Diomande ha captado la atención de varios gigantes y se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del mercado. Así lo informa Goal.com.

Tras la victoria de Costa de Marfil sobre Curazao, los periodistas interrogaron brevemente al joven talento sobre qué equipo defenderá la próxima temporada. Según Goal.com, Diomande destacó que por ahora centra toda su atención en los partidos con la selección. "No estoy pensando en mi futuro ahora. Estoy dedicando toda mi energía a la Copa del Mundo, y el tiempo dirá qué pasará después del torneo", respondió el futbolista.

El plan del Liverpool para sustituir a Mohamed Salah

La directiva del Liverpool ve en Yan Diomande a un candidato apto para ocupar el lugar de la leyenda viva del equipo, Mohamed Salah. Según la información, los merseysiders quieren construir una nueva era bajo el mando del nuevo entrenador Andoni Iraola en torno a este talentoso extremo. Se dice que la directiva del Liverpool está dispuesta a gastar 100 millones de euros (86 millones de libras) por el jugador.

Sin embargo, el RB Leipzig no está dispuesto a dejar ir fácilmente a su valioso activo. El club alemán exige al menos 130 millones de euros por el futbolista. Si este traspaso se concreta, Diomande se convertiría en una de las compras más caras de la historia del Liverpool. No obstante, se espera que el PSG plantee una competencia seria al club inglés en la carrera por el fichaje.

El factor PSG y la elección del jugador

Los parisinos también siguen la situación con atención. Lo más curioso es que el propio Yan Diomande no ha ocultado su simpatía por el PSG en entrevistas anteriores. "He sido fan del PSG desde niño, mi padre también era un ferviente seguidor de este equipo", dijo el jugador. Este factor podría jugar un papel decisivo en el proceso de traspaso y obstaculizar los planes del Liverpool.

Por el momento, el futuro del futbolista depende de las negociaciones entre sus agentes y los clubes. El propio Diomande ha manifestado que no tomará ninguna decisión final hasta que termine el torneo que se disputa en América del Norte. Esta lucha entre la Premier League inglesa y la Ligue 1 será, sin duda, uno de los eventos más impactantes del mercado de verano.