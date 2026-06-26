Continúan los encuentros de la jornada 3 de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Los últimos partidos del grupo I comenzarán a las 00:00 hora de Tashkent. Dado que la clasificación para los play-offs ya está decidida, las selecciones de Senegal e Irak se enfrentan por el tercer puesto del grupo.

Ambos equipos no lograron sumar puntos en las dos primeras jornadas. Por ello, este duelo permitirá a Senegal e Irak finalizar su participación en el Mundial con un resultado digno.

En la alineación de Senegal figuran jugadores experimentados como Sadio Mane, Ismaïla Sarr y Lamine Camara. Irak intentará generar peligro en el área rival con jugadores como Zidane Iqbal, Ali Al Hammadi e Ibrahim Bayesh.

Copa del Mundo 2026. Grupo I, Jornada 3

Senegal — Irak

Senegal: Diaw, Diatta, Seck, Niakate, Jacobs, P. Gueye, Diarra, Mbaye, Camara, Mane, Sarr.

Irak: Basil, Putros, Hashim, Sulaka, Doski, Al Ammari, Jassim, Bayesh, Iqbal, Qasim, Al Hammadi.

El ganador del encuentro terminará en tercera posición del grupo I. El equipo derrotado podría abandonar la Copa del Mundo sin sumar puntos.