El encuentro entre las selecciones de Francia y Noruega, disputado en la fase de clasificación para la Copa del Mundo, terminó con un resultado inesperado. Mientras muchos aficionados esperaban el duelo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, la estrella del PSG, Ousmane Dembélé, acaparó toda la atención. Su brillante actuación en la primera parte y su rápido hat-trick aseguraron la victoria de los «Bleus». Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, el seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, realizó una rotación profunda en la alineación, a pesar de tener la oportunidad de liderar el grupo. El hecho de que las estrellas principales, Erling Haaland y Martin Ødegaard, permanecieran en el banquillo resultó costoso para los escandinavos. Francia, por su parte, intensificó la presión desde los primeros minutos del encuentro.

El recital de 32 minutos de Dembélé

Ya en el minuto 6, Ousmane Dembélé convirtió en gol un pase de Kylian Mbappé. El delantero, tras dejar atrás al defensa rival con un movimiento elegante, definió con precisión al palo largo. Poco después, Mbappé volvió a asistir y Dembélé puso el 2-0 con un disparo colocado desde fuera del área.

La selección de Noruega logró reducir la distancia gracias a un gol de Thelo Aasgard, manteniendo la esperanza de remontar. Sin embargo, Dembélé anotó su tercer gol antes del descanso, completando el hat-trick. El jugador, quedando libre dentro del área, definió con precisión al palo bajo con su pierna izquierda.

Segunda parte y resultado final

Al inicio de la segunda mitad, Noruega tuvo una oportunidad clara de recortar distancias. El árbitro señaló penalti tras una falta de Theo Hernández dentro de su propia área. No obstante, el portero Mike Maignan detuvo el disparo de Jørgen Strand Larsen, salvando a su equipo de un gol inevitable. Esta acción marcó el rumbo del resto del partido.

Cerca del final del encuentro, el joven talento Désiré Doué marcó de cabeza el gol definitivo. Esta victoria permitió a Francia consolidar el primer puesto en la clasificación del grupo G. Noruega, por su parte, perdió puntos cruciales al dejar a sus mejores jugadores en el banquillo.

Para los aficionados al fútbol, este encuentro demostró una vez más la correlación de fuerzas en el fútbol europeo. Especialmente, la consistencia de Ousmane Dembélé y su entendimiento con Kylian Mbappé indican que serán el arma principal de la selección francesa en los próximos torneos.