Carlo Ancelotti revela su plan para detener a Haaland antes del Brasil-Noruega

Se escuchan declaraciones inesperadas antes del encuentro entre las selecciones de Brasil y Noruega, que se disputará en los octavos de final de la Copa del Mundo. El técnico brasileño Carlo Ancelotti informó que no se ha desarrollado una táctica especial contra Erling Haaland, uno de los delanteros más peligrosos del torneo. Este enfrentamiento genera un gran interés, no solo por la lucha de ambos equipos por el pase a cuartos de final, sino también como el choque entre el mejor delantero del mundo y una de las líneas defensivas más sólidas. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, Erling Haaland ya ha marcado cinco goles en el presente torneo y es el arma principal de la selección de Noruega. A pesar de ello, el experimentado técnico italiano Carlo Ancelotti expresó su total confianza en la habilidad de sus pupilos. En su opinión, los defensores brasileños se han enfrentado varias veces a la estrella del Manchester City en las competiciones europeas de más alto nivel y conocen muy bien su estilo de juego.

La confianza de Ancelotti y el enfoque táctico

"No creo que exista algo llamado plan 'anti-Haaland'. No necesito explicar a mis defensores cómo jugar contra él, ya que se han enfrentado muchas veces. Nuestro equipo está en estado óptimo, pero debemos seguir creciendo. Todo el mundo sabe cómo se mueve Erling. Mi tarea no es darle instrucciones individuales contra él, sino dar forma al juego general de todo el equipo", dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido.

En este duelo que se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la rivalidad de la Premier League se traslada al escenario internacional. Específicamente, se espera que el defensa del Arsenal, Gabriel Magalhaes, lidere la línea defensiva de Brasil. Él lucha regularmente contra Haaland en el campeonato inglés. Ancelotti está seguro de que este conocimiento y experiencia ayudarán a los cinco veces campeones del mundo en el camino a los cuartos de final.

Bajas y regresos en la plantilla

La selección de Brasil llegó a esta etapa tras una victoria dramática sobre Japón. En aquel partido, un gol marcado por Gabriel Martinelli en los últimos minutos le dio la victoria al equipo. Sin embargo, existen bajas en la plantilla. El centrocampista Lucas Paqueta se perderá el duelo contra Noruega debido a una lesión, lo que podría generar ciertas dificultades en el centro del campo para la Seleção.

Una de las noticias positivas es que el delantero del FC Barcelona, Raphinha, se ha recuperado de su lesión y se espera que regrese al equipo. Su retorno dará a Ancelotti más opciones en la línea de ataque. Por parte de Noruega, el estado de los defensores Julian Ryerson y Holmgren Pedersen es incierto. No obstante, el equipo dirigido por Stale Solbakken se prepara para resistir la fuerte presión de Brasil.

El ganador de este encuentro se enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre las selecciones de Inglaterra o México. Mientras que Noruega se apoya en un juego ordenado y una disciplina fuerte, Brasil confía en su habilidad individual y experiencia táctica. Los pupilos de Ancelotti intentarán demostrar que son uno de los principales favoritos del torneo, sacando conclusiones de los errores cometidos en el partido contra Japón.