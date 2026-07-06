Rescatan a una niña que se alejó en un colchón inflable en Turquía

En la provincia turca de Aydın, una niña pequeña se alejó mar adentro sobre un colchón inflable. Tras pedir ayuda, se notificó el incidente a los servicios de guardacostas.

Los rescatistas llegaron rápidamente a la zona y llevaron a la niña a un lugar seguro. Tras verificar su estado de salud, fue entregada a sus familiares, quienes se encontraban angustiados.

No se proporcionaron detalles adicionales sobre la distancia a la que se alejó de la costa ni si requirió asistencia médica.