Ataque masivo en Kiev: al menos 7 muertos

La capital ucraniana, Kiev, sufrió un ataque a gran escala con misiles y drones durante la noche del 6 de julio. Según datos preliminares, al menos siete personas murieron y 24 resultaron heridas en la ciudad.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que en el ataque se utilizaron simultáneamente misiles balísticos y de crucero, así como drones kamikaze.

Entre los heridos hay niños.

El jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkachenko, informó que al menos siete personas murieron como consecuencia del ataque.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, señaló que 14 de las 24 víctimas fueron hospitalizadas. Entre los heridos hay dos niños. El número de víctimas podría cambiar debido a que las labores de rescate continúan.

Parte de un edificio residencial destruido en Podil

Varios distritos de Kiev resultaron dañados por el ataque. En el distrito de Podil, una parte de un edificio residencial se derrumbó y se informó inicialmente que personas quedaron atrapadas entre los pisos 7 y 9.

Los rescatistas evacuaron a 15 ciudadanos del edificio. Entre ellos, tres mujeres y seis niños fueron puestos a salvo desde los pisos superiores.

En el distrito de Podil, restos de misiles y drones cayeron sobre otra residencia y una zona de garajes. También se informó de vehículos incendiados en algunos lugares.

Viviendas dañadas también en otros distritos

En el distrito de Darnytskyi, al menos tres edificios residenciales resultaron dañados. También sufrieron daños edificios de apartamentos en los distritos de Podil, Obolon y Holosiiv. En algunos edificios se produjeron incendios.

Los servicios de emergencia realizan labores de búsqueda y rescate en los puntos donde podría haber personas atrapadas bajo los escombros.

También hay víctimas en la región de Kiev

El ataque también afectó a la región de Kiev. El jefe de la administración militar regional, Mykola Kalashnyk, informó que una persona murió en el distrito de Bucha.

Otras diez personas resultaron heridas, seis de las cuales fueron hospitalizadas con fracturas y heridas por metralla. Se registraron daños en casas, empresas e infraestructura civil en los distritos de Bucha, Vyshhorod y Brovary.

Un joven de 23 años herido en Odesa

En la noche del 6 de julio, la ciudad de Odesa también fue blanco de un ataque con drones.

Según la administración regional, un joven de 23 años resultó herido. Varias casas particulares y un dormitorio sufrieron daños, y se produjeron incendios en algunas zonas.

Zelensky había advertido sobre el ataque

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había dicho un día antes del ataque, basándose en informes de inteligencia, que Rusia se estaba preparando para ataques masivos de misiles y drones en los próximos días.

Hizo un llamado a los socios internacionales para acelerar la entrega de sistemas de defensa aérea para Ucrania, especialmente misiles destinados a contrarrestar misiles balísticos. El ataque ocurrió en vísperas de la cumbre de la OTAN prevista en Ankara.

En los lugares de los hechos trabajan rescatistas, médicos y servicios municipales. A medida que continúa la limpieza de escombros, la información sobre víctimas y heridos podría actualizarse.