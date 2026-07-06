China intensifica la competencia con Starlink en el espacio: una nueva etapa para el proyecto Qianfan

China ha dado un paso importante en la creación de su red global de Internet por satélite. Un nuevo grupo de satélites del proyecto Qianfan (también conocido como «Mil velas») fue lanzado con éxito desde el cosmódromo comercial de Wenchang, ubicado en la isla de Hainan, en el sur del país. Este proyecto es visto como el principal competidor del sistema Starlink de la empresa estadounidense SpaceX. Así lo informa Ixbt.com informa .

El lanzamiento se realizó a las 21:43 hora local utilizando un cohete portador Long March-8A. Según ixbt.com, este es el 15.º grupo de satélites de esta serie y todos los dispositivos han sido colocados con éxito en la órbita calculada. Esta misión se alinea plenamente con los objetivos estratégicos de China en la exploración espacial y el desarrollo de la economía digital.

Ventajas de la comunicación en órbita baja

El proyecto Qianfan incluye decenas de miles de satélites de comunicación que operan en órbita terrestre baja (LEO). Los dispositivos se mueven a una altitud de entre 300 y 2000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Esta baja altitud permite reducir significativamente el tiempo de latencia (ping) en la transmisión de señales en comparación con los satélites geoestacionarios tradicionales (a 36 000 km de altura).

La tarea principal de la nueva red es proporcionar Internet de alta velocidad a áreas donde la infraestructura terrestre es difícil de construir o económicamente ineficiente. Esto incluye regiones montañosas, desiertos, islas remotas y cuencas oceánicas. Para países como Uzbekistán, que no tienen salida al mar y poseen un relieve complejo, estas tecnologías podrían ser cruciales para mejorar la calidad de las comunicaciones en el futuro.

Competencia en el mercado global

Actualmente, el sistema Starlink, liderado por Elon Musk, domina el mercado de distribución de Internet desde el espacio. Hay más de 7 000 satélites Starlink activos en órbita. Con el proyecto Qianfan, China busca poner fin a este monopolio y asegurar su propia independencia tecnológica.

Los expertos señalan que la actividad de China en esta área es importante no solo desde el punto de vista comercial, sino también para la seguridad estratégica. Esta fue la misión número 656 para los cohetes de la serie Long March. Esta cifra demuestra una vez más la fiabilidad de la tecnología de cohetes china y el enorme potencial del país para poner cargas en el espacio.

Se espera que, en el futuro, cuando la red Qianfan esté en pleno funcionamiento, ofrezca una conexión a Internet estable y asequible en todo el mundo. Esto contribuirá a la reducción de precios en el mercado global de telecomunicaciones y llevará la carrera tecnológica a una nueva etapa.