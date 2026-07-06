El gigantesco cuartel general militar de Egipto comienza oficialmente sus operaciones

En la nueva capital administrativa de Egipto, que se construye a unos 45 kilómetros al este de El Cairo, el centro de mando militar más grande del mundo ha comenzado oficialmente sus actividades. Gracias a su singular diseño arquitectónico octogonal, el complejo «Octagon» ha sido nombrado. Así lo informó la publicación Ahram Online .

Se ha informado que el nuevo cuartel general del mando estratégico de las Fuerzas Armadas de Egipto se ha convertido en el eslabón más importante del sistema de gestión militar del país. El complejo sirve como centro único de mando, gestión, comunicación y coordinación entre el ejército, los ministerios estatales y otras instituciones.

«Octagon» consta de ocho edificios principales interconectados que simbolizan los diversos tipos de tropas y unidades estratégicas de las Fuerzas Armadas egipcias. El edificio de mando principal, situado en el centro del complejo, permite un rápido intercambio de información y la coordinación de acciones entre los líderes militares.

Cubriendo casi 92 kilómetros cuadrados , el complejo está dividido en 13 zonas estratégicas y logísticas. Está equipado con centros de datos subterráneos, infraestructura digital en la nube, modernos sistemas de inteligencia satelital, Big Data tecnologías de inteligencia artificial para el análisis y herramientas avanzadas de ciberseguridad.

Según la publicación, las instalaciones se construyeron basándose en soluciones de ingeniería capaces de resistir explosiones y ataques aéreos. También cuenta con sistemas autónomos de suministro eléctrico, agua y refrigeración, lo que garantiza un funcionamiento continuo incluso en situaciones de emergencia.

Los autores del proyecto señalan que la arquitectura de «Octagon» se inspira en los símbolos del antiguo Egipto y en una geometría octogonal que representa el equilibrio, el orden y la precisión. Se espera que el nuevo cuartel general sirva para tomar decisiones estratégicas rápidamente, gestionar situaciones de crisis de forma centralizada y fortalecer aún más el potencial de defensa del país.