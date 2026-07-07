En Colombia, un olor extraño delató a unos ladrones de vacas

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En Colombia, un olor extraño delató a unos ladrones de vacas

Una redada preventiva realizada por la policía en Colombia tuvo un resultado inesperado. Durante una inspección de rutina, una patrulla de carreteras detuvo un vehículo tras sospechar del fuerte olor a estiércol que emanaba del mismo.

Al inspeccionar el automóvil, se descubrió que habían colocado dos vacas en los asientos traseros. La situación dejó atónitos a los agentes.

Según la información preliminar, los animales fueron robados de granjas locales y los sospechosos los trasladaban a otra región. Actualmente, las vacas han sido entregadas a las autoridades competentes y se trabaja para devolverlas a sus legítimos dueños.

Se ha iniciado un proceso penal por este caso. Los sospechosos de robo de ganado han sido detenidos y se espera que sus acciones sean evaluadas legalmente.

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