Zizo al árbitro: «Destruyó nuestro sueño, que responda ante Dios»

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Zizo al árbitro: «Destruyó nuestro sueño, que responda ante Dios»

El delantero de la selección de Egipto, Mostafa Zizo, expresó su descontento con el arbitraje tras el partido contra Argentina en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

A pesar de ir ganando 2-0, Egipto terminó perdiendo 2-3. Según Zizo, las decisiones del árbitro François Letexier afectaron el sueño de toda una nación.

Zizo arremete contra el árbitro

Después del partido, Mostafa Zizo no ocultó sus emociones. Declaró abiertamente su profunda insatisfacción con las decisiones del juez principal.

«El árbitro destruyó el sueño de toda una nación y nos tenía en la mira, porque no debíamos ganar a Argentina. Ahora, que responda por sus actos ante Dios», dijo Zizo.

Gol anulado tras revisión del VAR

Uno de los episodios que provocó la indignación del jugador egipcio ocurrió en el minuto 58.

El gol de Zizo fue anulado tras la intervención del VAR. Esta decisión se considera uno de los factores que influyeron en el resultado del encuentro.

No se sancionó penalti por falta sobre Salah

En los últimos minutos del partido se produjo otra situación polémica.

El árbitro no señaló penalti en una jugada donde la parte egipcia consideraba que hubo falta sobre Mohamed Salah, lo que aumentó las protestas tras el pitido final.

Egipto eliminado de la competición

Egipto estuvo muy cerca de dar la gran sorpresa ante Argentina en octavos de final. Sin embargo, el campeón vigente remontó en los minutos finales y ganó 3-2.

Ahora, Argentina se enfrentará a Suiza en los cuartos de final. El Mundial, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, continuará hasta el 19 de julio.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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