Messi bate su récord de Qatar: ¡estadísticas de locura en el Mundial 2026!

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Messi bate su récord de Qatar: ¡estadísticas de locura en el Mundial 2026!

Para el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Egipto (3-2) no solo fue una remontada heroica, sino también un nuevo hito histórico en su carrera. Al transformar una derrota de 0-2 en victoria, la Albiceleste vio a Leo deslumbrar al mundo una vez más. Zamin.uz presenta los nuevos récords del legendario futbolista.

¡30 acciones de gol en 31 partidos!

El encuentro contra Egipto pasó a los anales como el partido número 31 de Messi en la historia de los Mundiales. En este partido, Leo marcó 1 gol y dio 1 asistencia.

De esta manera, el número total de sus acciones de gol en Mundiales alcanzó 30: es decir,

  • 21 goles;

  • 9 asistencias.

El récord de Qatar 2022 quedó atrás

Esta edición se ha convertido en la más prolífica de la carrera de Messi en cuanto a goles. El tanto marcado contra Egipto fue el 8º gol de Leo en el Mundial 2026. Con esto, logró superar su récord personal establecido en el Mundial de Qatar 2022 (7 goles).

¿Cómo está marcando Messi en el Mundial 2026?

Es notable que Lionel Messi no haya dejado el campo sin marcar en ninguno de los partidos de este torneo. La cronología de sus goles en el Mundial 2026 es la siguiente:

Rival

Goles de Messi

Fase del torneo

Argelia

Hat-trick (3 goles)

Fase de grupos

Austria

Doblete (2 goles)

Fase de grupos

Jordania

1 gol

Fase de grupos

Cabo Verde

1 gol

Fase de grupos

Egipto

1 gol (+1 asistencia)

Octavos de final

Gracias a este resultado fenomenal, lidera en solitario la carrera por el máximo goleador del torneo.

Próximo rival: Suiza

Un nuevo desafío serio espera a la selección argentina. Los pupilos de Lionel Scaloni se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026 a la selección de Suiza que eliminó a Colombia en la tanda de penaltis. Los aficionados verán si Messi podrá continuar con su racha goleadora.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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