Luis Castro defiende a Cristiano Ronaldo: ¿quién es el culpable de la derrota de Portugal?

El sueño de un título mundial ha llegado a su fin para Cristiano Ronaldo, leyenda viviente del fútbol. Tras la derrota en octavos de final contra España en Dallas, el delantero de 41 años abandonó el campo entre lágrimas. Mientras el capitán del equipo enfrenta críticas tras este fracaso, su exentrenador Luis Castro ha salido en su defensa. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con el diario Arriyadiyah, el exentrenador del Al-Nassr, Luis Castro, subrayó que es injusto culpar únicamente a Ronaldo por la eliminación de Portugal. Según el técnico, todo el equipo es responsable de la derrota y centrarse en una sola persona es una estrategia equivocada.

"No evalúo a los jugadores individualmente, el valor de un equipo reside en la unidad del grupo. Ese día no perdió un solo jugador, perdió todo Portugal", señaló el especialista. Según Goal.com, Castro no comparte la opinión de que los movimientos de Ronaldo en el campo perjudicaron al equipo de Roberto Martínez.

Error defensivo y minutos finales

Al referirse al gol encajado en los últimos minutos del partido, Luis Castro señaló que el error principal fue cometido por el defensa Rúben Dias. Según él, mientras Portugal se preparaba para la prórroga, España intensificó su ataque y aprovechó un espacio en la línea defensiva.

"España lanzó más jugadores al ataque para ganar en el tiempo reglamentario. En una situación, uno de los centrales de Portugal abandonó su posición, creando un espacio libre para el jugador rival Mikel Merino. Como resultado, él marcó", explica Castro.

La verdad detrás de los números

Aunque el entrenador defiende a Ronaldo, las estadísticas muestran un declive en el estado físico del legendario delantero. Durante el torneo logró marcar tres goles, pero su eficacia en el juego abierto ha disminuido considerablemente. Según los datos, Ronaldo se convirtió en el único delantero en disputar más de 500 minutos en los últimos dos Mundiales sin completar un solo regate.

A pesar de esto, Cristiano Ronaldo recordó en su entrevista su lugar en la historia del fútbol portugués. Expresó su tristeza por la derrota, pero afirmó que sus logros con la selección, especialmente el título de la Eurocopa 2016, tienen para él una importancia equivalente a la de la Copa del Mundo.

"Lo di todo y hice lo mejor que pude. Este fue mi último Mundial. Ahora es momento de descansar con mi familia y pensar en el futuro. No olviden que antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada", concluyó la estrella de 41 años.