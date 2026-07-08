Oficial: Álvaro Arbeloa nombrado entrenador del Fulham FC en la Premier League

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Oficial: Álvaro Arbeloa nombrado entrenador del Fulham FC en la Premier League

El club inglés Fulham ha emitido un comunicado oficial presentando a Álvaro Arbeloa como el nuevo entrenador del equipo. El técnico español ha firmado un contrato de tres años con el club londinense. Este nombramiento marca el inicio de una nueva era para los «Cottagers», ya que el club se ha fijado objetivos serios. Así lo informa Goal.com informa .

Álvaro Arbeloa dirigió al Real Madrid la temporada pasada. En el club londinense, ocupa el lugar de Marco Silva, quien recientemente se marchó al Benfica de Portugal. La directiva del Fulham actuó con rapidez para cubrir el puesto vacante y, entre muchos candidatos, se decidió por la opción de Arbeloa.

La recomendación de Mourinho y Pérez

Según la BBC, las opiniones de figuras influyentes jugaron un papel importante en la aprobación de la candidatura de Arbeloa. En particular, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el reconocido entrenador José Mourinho dieron recomendaciones positivas sobre el técnico español. Arbeloa había sucedido a Mourinho en Madrid y ahora tiene la oportunidad de demostrar su talento en la Premier League.

El propietario del club, Shahid Khan, valoró positivamente la experiencia y las ambiciones del nuevo entrenador. Según sus palabras, Arbeloa ha acumulado una gran experiencia trabajando con los mejores clubes y jugadores del mundo. Sin duda, esto le será útil para dirigir a uno de los clubes más antiguos de Inglaterra.

Atención a la academia juvenil y nueva filosofía

Otro factor importante en el nombramiento de Álvaro Arbeloa es su interés por trabajar con jugadores jóvenes. El entrenador planea colaborar estrechamente con la academia del club y dar oportunidades a los talentos jóvenes en el primer equipo. Además, prometió a los aficionados del Fulham un fútbol ofensivo y atractivo.

En su primera entrevista, el nuevo entrenador dijo: «Es un gran honor para mí empezar a trabajar en el club más antiguo de Londres. Estoy agradecido por la confianza depositada en mí y tengo muchas ganas de sentir el ambiente en el estadio Craven Cottage. Empezaremos a entrenar la próxima semana y creo que tendremos una temporada inolvidable juntos».

Cabe recordar que el Fulham también había considerado las candidaturas de técnicos como Thomas Frank y Kieran McKenna para este puesto. Sin embargo, al final, la visión y la estrategia de Arbeloa para el futuro del club convencieron más a la directiva. Ahora, toda la atención se centra en los movimientos del nuevo entrenador en el mercado de fichajes y en el proceso de pretemporada.

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