La selección de Egipto recibida como héroes por los aficionados a pesar de la derrota

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La selección de Egipto recibida como héroes por los aficionados a pesar de la derrota

A pesar de una dolorosa eliminación a las puertas de los cuartos de final de la Copa del Mundo ante Argentina, la selección nacional de Egipto recibió un homenaje inesperado en su hotel de concentración. Aunque el torneo terminó para ellos, el capitán Mohamed Salah y sus compañeros fueron recibidos entre vítores por cientos de aficionados, informa Goal.com. informa .

Hasta el minuto 79 del partido en el estadio de Atlanta, los egipcios ganaban 2-0 a los vigentes campeones del mundo y estaban muy cerca de alcanzar los cuartos de final por primera vez en su historia. Sin embargo, un giro inesperado al final del encuentro truncó los sueños de los «Faraones». Los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández dieron una victoria épica a Argentina.

Según Goal.com, los jugadores, visiblemente afectados tras la derrota, se sorprendieron al ver a una gran multitud esperándolos en el hotel para mostrarles su apoyo. Mohamed Salah y sus compañeros se detuvieron para aplaudir largamente a sus fieles seguidores en señal de gratitud.

Hossam Hassan y la polémica arbitral

Tras el partido, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, criticó duramente el arbitraje. Descontento con las decisiones del VAR, afirmó que se anuló un gol legítimo de su equipo. En particular, el gol de Mostafa Zico, invalidado por una supuesta falta, influyó gravemente en el resultado final.

«No vimos justicia en el campo. Un penalti a nuestro favor ni siquiera fue revisado por el VAR, y nuestro segundo gol fue anulado por una razón incomprensible. El tirón de camiseta de Alexis Mac Allister a nuestro jugador era evidente, pero los árbitros lo ignoraron. La vida es injusta, ¿pero por qué no hay justicia en el deporte?», declaró Hassan.

Esta derrota supone un duro golpe para el fútbol egipcio, ya que el equipo estaba a un paso de lograr su mejor resultado histórico. Durante el torneo, Mohamed Salah marcó un gol contra Nueva Zelanda y fue la figura clave del ataque egipcio frente a Argentina.

Ahora, el futuro de la estrella de 32 años genera muchas dudas. Dado que Mohamed Salah tendrá 38 años durante la Copa del Mundo 2030, crecen las especulaciones sobre si este fue su último gran torneo internacional. Por ahora, el delantero del Liverpool no ha hecho ninguna declaración oficial sobre su futuro en la selección.

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