Zelensky señaló el factor que decidirá el destino de la guerra

·2·Mundo
Zelensky señaló el factor que decidirá el destino de la guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que el resultado de la guerra en curso con Rusia dependerá en gran medida de la superioridad aérea.

En una entrevista con el Financial Times, destacó que la situación en el frente ha cambiado y que el conflicto ha entrado en una «nueva fase». Al mismo tiempo, se informó que la situación se agravó tras las explosiones en la ciudad de Vyshneve, en la región de Kiev.

Zelenski: la lucha principal se desarrolla en el aire

Según el líder ucraniano, en la etapa actual, la competencia en el aire es más importante que el control de los territorios en tierra.

«No importa quién tenga el territorio más grande. Hemos entrado en el espacio aéreo. Y en el aire, ya somos competitivos», dijo Zelenski.

Subrayó que la línea del frente permanece relativamente estática y que, en una situación donde el enemigo no puede moverse libremente en el mar, el factor aéreo sigue siendo fundamental.

«El conflicto ha entrado en una nueva fase»

Zelenski dijo que la naturaleza de los combates ha cambiado significativamente.

El presidente ucraniano calificó estos cambios como una nueva fase de la guerra. Según él, los resultados futuros dependerán cada vez más de la eficacia de los drones, los ataques con misiles y la defensa aérea.

La situación en Vyshneve fue calificada de grave

Zelenski también hizo una declaración en su canal de Telegram sobre la situación en Vyshneve, cerca de Kiev.

Según sus palabras, se confirmó el riesgo de explosiones secundarias tras los ataques rusos.

«La situación en Vyshneve, cerca de Kiev, es grave debido a una explosión secundaria», dijo el líder ucraniano.

Se exigieron operaciones de rescate e investigación

Zelenski informó que el ministro del Interior, Igor Klymenko, le reporta casi cada media hora sobre la operación de rescate, la limpieza de escombros y la extinción de incendios.

El líder ucraniano también enfatizó que los servicios de seguridad e inteligencia deben determinar en detalle qué sucedió en Vyshneve.

Afirmación controvertida de un exdiputado

El exdiputado de la Rada Suprema, Igor Mosiychuk, afirmó que las Fuerzas Armadas rusas atacaron un depósito de municiones en el territorio de la planta «Vizar» en Vyshneve.

Dijo que allí podrían haber estado almacenados proyectiles de tanque con uranio empobrecido. Esta información no ha sido verificada de forma independiente.

Mosiychuk también sugirió que, tras este incidente, Mykhailo Fedorov debería ser destituido de su cargo como ministro de Defensa.

Zelenski, por su parte, señala que el enfoque principal está en la lucha aérea: en la siguiente fase de la guerra, la superioridad en el cielo podría convertirse en el factor decisivo.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un YouTuber crea una silla de ruedas robótica para su padre paralizadoUn YouTuber crea una silla de ruedas robótica para su padre paralizadoHoy, 13:45Una madre es sospechosa de matar a su hijo de 4 años e intentar comérseloUna madre es sospechosa de matar a su hijo de 4 años e intentar comérseloHoy, 13:35Un hombre que suspendió 139 veces aprueba finalmente su examen de conducirUn hombre que suspendió 139 veces aprueba finalmente su examen de conducirHoy, 13:33Vuelos suspendidos tras un incidente aterrador en el aeropuerto de BiskekVuelos suspendidos tras un incidente aterrador en el aeropuerto de BiskekHoy, 13:28Un paracaídas pedido en Temu casi termina en la muerte de un deportistaUn paracaídas pedido en Temu casi termina en la muerte de un deportistaHoy, 13:15Un adolescente abre un «puesto de aduana» en París: obligaba a la gente a pagar 2 eurosUn adolescente abre un «puesto de aduana» en París: obligaba a la gente a pagar 2 eurosHoy, 13:08
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos