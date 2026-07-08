Zelensky señaló el factor que decidirá el destino de la guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que el resultado de la guerra en curso con Rusia dependerá en gran medida de la superioridad aérea.

En una entrevista con el Financial Times, destacó que la situación en el frente ha cambiado y que el conflicto ha entrado en una «nueva fase». Al mismo tiempo, se informó que la situación se agravó tras las explosiones en la ciudad de Vyshneve, en la región de Kiev.

Zelenski: la lucha principal se desarrolla en el aire

Según el líder ucraniano, en la etapa actual, la competencia en el aire es más importante que el control de los territorios en tierra.

«No importa quién tenga el territorio más grande. Hemos entrado en el espacio aéreo. Y en el aire, ya somos competitivos», dijo Zelenski.

Subrayó que la línea del frente permanece relativamente estática y que, en una situación donde el enemigo no puede moverse libremente en el mar, el factor aéreo sigue siendo fundamental.

«El conflicto ha entrado en una nueva fase»

Zelenski dijo que la naturaleza de los combates ha cambiado significativamente.

El presidente ucraniano calificó estos cambios como una nueva fase de la guerra. Según él, los resultados futuros dependerán cada vez más de la eficacia de los drones, los ataques con misiles y la defensa aérea.

La situación en Vyshneve fue calificada de grave

Zelenski también hizo una declaración en su canal de Telegram sobre la situación en Vyshneve, cerca de Kiev.

Según sus palabras, se confirmó el riesgo de explosiones secundarias tras los ataques rusos.

«La situación en Vyshneve, cerca de Kiev, es grave debido a una explosión secundaria», dijo el líder ucraniano.

Se exigieron operaciones de rescate e investigación

Zelenski informó que el ministro del Interior, Igor Klymenko, le reporta casi cada media hora sobre la operación de rescate, la limpieza de escombros y la extinción de incendios.

El líder ucraniano también enfatizó que los servicios de seguridad e inteligencia deben determinar en detalle qué sucedió en Vyshneve.

Afirmación controvertida de un exdiputado

El exdiputado de la Rada Suprema, Igor Mosiychuk, afirmó que las Fuerzas Armadas rusas atacaron un depósito de municiones en el territorio de la planta «Vizar» en Vyshneve.

Dijo que allí podrían haber estado almacenados proyectiles de tanque con uranio empobrecido. Esta información no ha sido verificada de forma independiente.

Mosiychuk también sugirió que, tras este incidente, Mykhailo Fedorov debería ser destituido de su cargo como ministro de Defensa.

Zelenski, por su parte, señala que el enfoque principal está en la lucha aérea: en la siguiente fase de la guerra, la superioridad en el cielo podría convertirse en el factor decisivo.