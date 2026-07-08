El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, concedió una amplia entrevista a la famosa publicación suiza Die Weltwoche . En ella, el representante del Kremlin reveló las condiciones para poner fin al conflicto en Ucrania, además de abordar las relaciones Rusia-EE. UU., el riesgo de guerra nuclear y el futuro de la arquitectura de seguridad europea. Zamin.uz ha recopilado las tesis más importantes de esta impactante entrevista.

El conflicto puede terminar en un día: ¿Cuál es la condición principal?

Peskov enfatizó que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, podría detener la guerra al día siguiente. Para ello, solo se requiere una decisión política de Kiev:

"Debe retirar sus fuerzas del Donbás —territorios que ahora pertenecen a Rusia— y reconocer la situación que ha surgido de facto y de jure. Al día siguiente, la guerra terminará."

El representante del Kremlin recordó que Zelenski prometió al pueblo en su campaña electoral detener los combates, y que todavía tiene la oportunidad de tomar esta decisión responsable.

La posición política fundamental del Kremlin

En la entrevista, los problemas globales y el enfoque de Rusia se expresaron de la siguiente manera:

Asunto Posición y evaluación del Kremlin Relaciones con EE. UU. Relaciones actuales a nivel "cero", pero los representantes de ambos países actúan de manera lo suficientemente racional como para no romper el diálogo por completo. El factor Donald Trump La posición de Trump de resolver los problemas mediante el diálogo es bien vista en Moscú. Aunque no haya un acuerdo total, se considera importante hablar. Armas nucleares No hay necesidad de usarlas. Solo pueden ser utilizadas "en caso de una amenaza directa a la existencia del Estado ruso" . Situación en el frente La economía y el sistema de Rusia se han adaptado a las condiciones de guerra. Después de Konstantinovka, los próximos objetivos son las ciudades de Kramatorsk y Slaviansk.

Advertencia a Europa: "Es el mayor error de la historia"

Dmitri Peskov criticó la participación de los países occidentales en el conflicto, afirmando que no es solo ayuda financiera, sino una "guerra a gran escala" mediante el suministro de datos satelitales, armas y asesores militares.

En su opinión, el hecho de que la Unión Europea se esté convirtiendo en un bloque militar-económico y piense que puede "derrotar estratégicamente" a Rusia es el mayor error de la historia.

"Rusia no es una fuente de amenaza para Europa. Pero nuestras preocupaciones deben ser escuchadas. Si Europa no presta atención a esto, surgirán grandes problemas. Intenten restablecer el diálogo con Rusia lo antes posible", aconsejó Peskov.

El portavoz del Kremlin predice que se avecina un período de confrontación muy dura. Después, una nueva generación de políticos de gran escala, como Charles de Gaulle y Helmut Kohl, aparecerá en la escena europea, y el regreso a la mesa de diálogo será inevitable para crear una nueva arquitectura de seguridad.