El delantero de la selección de Inglaterra y del Bayern Múnich, Harry Kane, sigue consolidando su posición como uno de los delanteros más peligrosos del fútbol mundial. Con su juego prolífico en la Copa del Mundo 2026, no solo impresiona a los aficionados, sino también a antiguas estrellas del fútbol. En una entrevista con Goal.com, el exdefensor de la selección inglesa, Des Walker, destacó que es casi imposible detener a un delantero como Kane. Así lo informa Goal.com informa .

Según Walker, hoy en día los defensas se ven obligados a tomar medidas extremas para contener a Harry Kane en el campo. «La única forma de detenerlo es jugar más duro contra él, darle patadas. Porque él no dudará en hacer lo mismo contigo», describió el exdefensor en un tono humorístico pero serio. Según él, Kane no es solo un goleador, sino un jugador universal que aporta valor a su equipo en cada minuto del partido.

Éxito en Alemania y el fin de la maldición de los trofeos

El traspaso de Harry Kane del Tottenham al gigante alemán abrió un nuevo capítulo en su carrera. Tras años en Londres sin ganar un solo trofeo importante, el delantero logró romper esta «maldición» con el Bayern Múnich. El jugador de 32 años es ahora bicampeón de la Bundesliga. Durante su estancia en Alemania, no solo alcanzó logros colectivos, sino que también elevó sus marcas personales a niveles récord.

Según las estadísticas, Kane ha logrado marcar 146 goles en 147 partidos con el Bayern. Solo la temporada pasada, perforó la portería rival en 61 ocasiones, superando su propio récord personal. Tal consistencia demuestra una vez más que es uno de los mejores goleadores del mundo. Su estilo de juego es comparado con el de leyendas como Alan Shearer e Ian Wright.

Liderazgo en la Copa del Mundo

En la Copa del Mundo que se celebra actualmente en Norteamérica, Harry Kane ha llevado a la selección de Inglaterra hasta los cuartos de final. En el dramático partido contra México, que terminó con una victoria por 3-2, volvió a hacerse notar. En este torneo ya ha marcado 6 goles, elevando su cuenta total con la selección a 85.

Kane está a punto de batir récords no solo por sus goles, sino también por su experiencia en el campo. Solo le faltan 6 partidos para superar el récord de Peter Shilton de más apariciones con la selección nacional. Si Inglaterra gana este torneo, el estatus de Kane como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol quedará indudablemente consolidado.

Los expertos señalan que la mayor fortaleza de Harry Kane es su confianza en sí mismo. Puede pasar desapercibido hasta el minuto 90, pero ni él ni sus compañeros dudan de que marcará en los últimos segundos. Es precisamente esta cualidad la que lo distingue de otros delanteros y sirve como garantía de éxito para la selección de Inglaterra.