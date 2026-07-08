El Real Madrid, listo para romper el récord de transferencias por Michael Olise

El Real Madrid planea realizar un nuevo movimiento impactante en el mercado de fichajes. Los informes de que el gigante español está dispuesto a gastar una cifra récord por el delantero del Bayern Múnich, Michael Olise, están captando la atención de la comunidad futbolística. Si este acuerdo se concreta, podría convertirse en el traspaso más caro de la historia del fútbol. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, la directiva del Real Madrid está preparando un paquete de aproximadamente 223 millones de euros por el talento francés de 23 años. Se espera que esta cifra supere el récord mundial de 222 millones de euros establecido por Neymar en 2017. El presidente del club, Florentino Pérez, tiene la intención de continuar con la tradición de reunir a las estrellas más brillantes del fútbol mundial en un mismo equipo.

Iván Zamorano: "A Olise hay que ficharlo mañana mismo"

La leyenda del Real Madrid, el exdelantero chileno Iván Zamorano, expresó su total apoyo a este fichaje en una entrevista con el diario Marca. En su opinión, Michael Olise es el candidato más adecuado para llevar el potencial ofensivo del equipo a un nuevo nivel. Zamorano destacó la necesidad de formar un trío de ataque temible.

"¡Yo ficharía a Olise mañana mismo! Si él, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior juegan juntos, el equipo se convertirá en una fuerza imparable. También es necesario reforzar el mediocampo con jugadores como Enzo Fernández. Tenemos excelentes defensores, así que con estos fichajes nos convertiremos en un equipo perfecto", afirma el legendario delantero.

Michael Olise ya ha demostrado su valía esta temporada con el Bayern Múnich. Tras su paso del Crystal Palace a Alemania, se convirtió rápidamente en uno de los delanteros más productivos de Europa. Sus características polivalentes y su capacidad para jugar en varias posiciones de ataque crearán opciones adicionales para el cuerpo técnico del Real Madrid.

Equilibrio y problemas futuros

Aunque Zamorano es optimista sobre el futuro del club, también se refirió a los problemas en los últimos partidos del equipo. Según él, depender solo de delanteros estrella podría no dar los resultados esperados. Algunas dificultades en la temporada 2025-2026 demostraron la importancia de mantener el equilibrio en el equipo.

"Tenemos dos delanteros de clase mundial y el equipo debe construirse a su alrededor. Sin embargo, la temporada pasada se notó un desequilibrio entre el ataque, el mediocampo y la defensa. No debemos depender solo del talento de 'monstruos' como Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. El equipo debe actuar de manera unida y compacta desde el ataque hasta la defensa", añadió el exjugador.

Actualmente, la directiva del Real Madrid está estudiando los aspectos financieros de este traspaso y la postura del Bayern Múnich. Si el acuerdo se cierra con éxito, Michael Olise se convertirá en una pieza clave del nuevo proyecto 'Galácticos' de Madrid. Para los aficionados al fútbol, ver jugar a una plantilla tan estelar en la Champions League es siempre un placer.