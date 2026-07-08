Una escena de la película «Viaje al Oeste» recreada sobre un precipicio de 1000 metros

En el complejo turístico de la montaña Beidi, en la provincia china de Guangxi, los espectadores fueron testigos de un espectáculo asombroso. Acróbatas profesionales, caracterizados como los personajes de la famosa obra «Viaje al Oeste» (Journey to the West), realizaron una actuación sobre una cuerda tendida sobre un precipicio de mil metros de altura.

La escena representó al monje Xuanzang de la dinastía Tang y a sus tres discípulos. Manteniendo el equilibrio sobre el vertiginoso abismo, los acróbatas brindaron a los espectadores una experiencia inolvidable.

Los videos difundidos en las redes sociales acumularon millones de visitas en poco tiempo. Mientras muchos usuarios pensaron que las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial, otros elogiaron la actuación como un brillante ejemplo de la gran habilidad y valentía de los acróbatas.

Sin embargo, la administración de la montaña Beidi confirmó que el espectáculo es totalmente real. Según informaron, la función es realizada cuatro veces al día por artistas profesionales. Por razones de seguridad, no se permite la participación de turistas en esta exhibición.

Este espectáculo genera hoy un gran interés como uno de los programas turísticos más inusuales y atractivos de China.